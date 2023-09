«Nunca se ha sobrepasado con ninguna mujer»: El furioso descargo de la hermana de Rubén tras expulsión de Gran Hermano

Después de la decisión definitiva de apartar a Rubén del reality de Chilevisión, su hermana, Eva Gutiérrez, se lanzó contra todos por la expulsión del excarabinero.

Recordemos que esta decisión fue informada por Julio César Rodríguez y Diana Bolocco en la reciente gala de eliminación, que finalizó con la salida de la señora Mónica.

¿Cuál fue el potente descargo de la hermana de Rubén?

Según consignó la cuenta farandulera de Infama, Eva Gutiérrez dijo: «qué rabia esta mina (Scarlette Gálvez). Por culpa de ella, mujeres que REALMENTE día a día son abusadas y acosadas pierden credibilidad», comenzó a través de su perfil personal.

Asimismo, a través de su cuenta de Facebook aseguró que no le gusta cuestionar la credibilidad de una mujer. Sin embargo, ella afirmó que había evidencias y que todo lo que pasó era injusto.

«En el video sale claramente que le pone la pierna encima, lo busca todo el tiempo. Rubén tiene su mano al costado. De verdad me da mucha impotencia que después se cague de la risa de lo que sucedió», continuó diciendo la hermana de Rubén.

De igual manera, Eva Gutiérrez destacó la información de las funas que salieron a la luz contra Scarlette en el momento que entró al reality.

«¿Cómo dejan entrar a una delincuente al programa? Ella violentó a su ex y aún así entró. No soy sorora con una mujer que no es sorora. Equidad ante todo», argumentó sobre la mujer también conocida como «Skarcita».

Incluso, la hermana de Rubén también destacó momentos de Gran Hermano que involucran a jugadores como la Pincoya, Raimundo, Fran, Lucas, Sebastián y Cony.

«Rubén sería incapaz de abusar o violentar a una mujer. Tiene cuatro hermanas, vive con dos de ellas. Constantemente comparte con mujeres y nunca se ha sobrepasado con ninguna mujer», concluyó Eva Gutiérrez en sus redes.