«Lo que pasó anoche, quiero decirte…»: La grave acusación de acoso por parte de Scarlette contra Rubén en Gran Hermano

Durante la jornada del sábado recién pasado se vivió algo más que preocupante en la casa de Gran Hermano, pues Scarlette, la recién ingresada al reality, realizó una denuncia grave contra Rubén.

Todo se llevó a cabo en el marco de que la voz de Gran Hermano les pidiera dormir en una sola habitación. En ese contexto, Skarlette y Rubén durmieron juntos después de tener una notoria cercanía en la fiesta del pasado viernes donde se les vio bailando juntos.

Sin embargo, esto no tuvo el desarrollo esperado. Pues de un posible romance culminó en una denuncia de acoso por parte de la joven que ingresó a la casa hace unos días.

La acusación de Scarlette contra Rubén y el video de lo ocurrido

Fue en una de las transmisiones de Pluto TV donde se vio como Scarlette habló con Rubén. Todo ocurrió mientras la chiquilla se estaba maquillando frente uno de los espejos de la habitación y el otro participante estaba acostado en una cama.

«Oye Rubén (…) lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo (…) puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo, para la…», declaró Scarlette a lo que Rubén respondió que no había confundido nada y que la veía como amiga.

Cabe señalar que la situación no quedó solo en lo anterior, pues todo escaló aún más lo que quedó demostrado en el corte de la transmisión que hubo en Pluto TV durante todo el sábado pasado. Pues según rescató Radio ADN, el acoso que habría sido denunciado por la joven en el confesionario de Gran Hermano.

Incluso, hay una declaración de Rubén que apunta a lo anterior. «conté todo, si me dicen algo pediré la renuncia, no puedo estar así, en un ambiente así, creo que he sido el más respetuoso de todos, encuentro que me he acercado a todos», aseguró el excarabinero durante una conversación en la piscina ubicada en el patio de la casa-estudio.