Gran Hermano: Cony rompe en llanto tras desprecio de Rubén

Durante esta tarde se vivió un nuevo conflicto dentro de la casa de Gran Hermano Chile. Y es que la comida parece ser un problema de nunca acabar para los participantes del reality.

Pues para entrar en contexto, todo partió cuando Constanza Capelli (encargada de cocinar hoy) decidió usar crema en el almuerzo, sin darse cuenta de que Rubén no podía comer eso, debido a que «le hace mal». Lo cual generó un incómodo momento entre los concursantes.

En ese sentido, Cony le comenta a su compañero: «Rubencito, me vas a matar, pero le eché así nada (de crema), se me fue, pero fue nada». A lo que el ex carabinero contesta: «no puedo comer nada de crema (…) cagao, me hace muy mal».

Tras ello y notar que Rubén estaba enojado, la bailarina no escondió su sentimiento de culpa. «Puta la hue… (…) Pero si te saco por arriba, porque le eché por encima» Ante esto, el participante de Gran Hermano Chile le dice: «No,no, no, si me como un pan con huevo».

Cony no aguanta las lágrimas luego de que Rubén no aceptara su plato de comida

Al rato después, Cony seguía insistiéndole al ex carabinero para que aceptara la comida, para así no sentirse mal. Sin embargo, Rubén le comenta que se hará otra cosa para comer. Acto seguido, se va de la cocina y la bailarina se pone a llorar frente a las cámaras.

Ante esto, La Pincoya no dudó en prestarle ropa: «Ya, no te sientas mal Cony. No es que el se pone mañoso igual, él se pone mal. La preparación estaba más rica, te lo agradezco, tú sabes que yo ni como, pero estaba más rica que la crest…»

Video: Agradecimientos a Chilevisión.