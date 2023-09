«Nunca antes acepté porque…»: Expareja de Sebastián Ramírez es la octava participante confirmada para el reality «Tierra Brava»

El reality «Tierra Brava» sigue sumando nuevos participantes, en esta ocasión, la chiquilla Camila Campos quien se hizo conocida como rostro emergente en los medios digitales de Canal 13. Asismimo, ella también tenía un segmento de redes sociales en el matinal «Tu Día», lugar en el que estuvo previamente a hacer noticia por ser pareja del polémico chico reality, Sebastián Ramírez.

«Este tiempo me metí de lleno en las redes sociales. Tengo un canal de tiktok sobre contingencia porque siempre me ha gustado la política y puedo hacer algo que me apasiona, que es informar sobre lo que pasa en el país», señaló Camila Campos.

¿Por qué Camila Campos no entró a un reality antes?

La nueva participante confirmada para el programa de telerrealidad vuelve a la pantalla chica a casi dos años desde su última aparición. Ahora, la joven con el apodo de «Camilísima» llega a un espacio del formato de «Tierra Brava» en el marco de la cuarta invitación que recibe en este tipo de programas.

«Nunca antes acepté porque yo estaba trabajando de periodista y no quería dejar mi trabajo. Pero soy muy camaleónica y necesito estar en constante cambio para estar bien conmigo misma. Por eso decidí lanzarme a la piscina ahora», aseguró la chiquilla.

Camila se convierte así en la octava confirmada del reality. La chiquilla se sumará a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres («La Guarén»), Azzartt Maveth («La tía de la micro») y Uriel «El Futuro Fuera de Órbita» Romero como parte de los participantes que tendrán que convivir durante meses en una casa-estudio. Ellos son por ahora los que se enfrentarán a la vida rústica y sus implicancias versus las comodidades del mundo moderno.

«Tierra Brava… cosechas lo que siembras» será el programa que seguirá la senda de Canal 13 en este género, el mismo que nació en Chile en sus pantallas hace 20 años y que dio vida a éxitos recordados hasta el día de hoy, como «Protagonistas de la fama», «La granja», «La granja VIP», «1810», «Año 0» y «Mundos opuestos», entre muchos más.