¿Quién es Valentina «Guarén» Torres?: La quinta confirmada de «Tierra Brava» y amiga de Fran Maira

Durante la tarde de este viernes 8 de septiembre se confirmó la quinta participante de «Tierra Brava» de Canal 13, quien dará que hablar durante las próximas semanas por su perfil y por conocer a Fran Maira, la reciente eliminada de Gran Hermano.

Ella es Valentina «Guarén» Torres, una chiquilla de 24 años, artista y emprendedora. Ella nació en Santiago y se presenta como una chica «totalmente loca».

¿Cuál es su relación con Fran Maira?

Tal como te mencionamos anteriormente, la «Guarén» conoce muy bien a la exjugadora de Gran Hermano Chile. ambas amigas son muy semejantes en personalidad.

«Según yo como que nos potenciamos con la Fran. Somos tan amigas que pasamos todo el tiempo juntas y hablamos igual, tenemos los mismos códigos, decimos las mismas estupideces. Ahora que la veo desde afuera me doy cuenta de que es como verme a mí, y quizás cuando la gente me vea va a pensar que me creo la Fran, pero así es como somos no más», aseguró Valentina Torres en medio de la confirmación de su ingreso a «Tierra Brava» que comenzará a emitirse en octubre.

Asimismo, la joven de 24 años sostuvo lo siguiente: «agradezco tener esta personalidad y también tener alguien que la comparta, porque nos entendemos muy bien y no nos cansamos la una de la otra», dijo la «guarén» quien además agregó que, a diferencia de Fran Maira, ella se contiene menos a la hora de pelear.

«Tierra Brava… cosechas lo que siembras» será el programa que seguirá la senda de Canal 13 en el formato de telerrealidad, el mismo que nació en Chile hace 20 años en la pantalla chica nacional y que dio vida a éxitos recordados hasta el día de hoy, como «Protagonistas de la fama», «La granja», «La granja VIP», «1810», «Año 0» y «Mundos opuestos», entre muchos más.