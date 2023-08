Ignacia Michelson destroza sin piedad a Fran Maira antes de entrar a Gran Hermano y hace particular petición

Este miércoles, Chilevisión dejó la grande al confirmar el ingreso de dos nuevas participantes a la casa de Gran Hermano Chile por medio de registros en los que aparecían solo las siluetas de las mujeres. Sin embargo, se puede notar claramente que una de ellas es Ignacia Michelson, quien entrará esta noche al encierro.

«Extrovertida, polémica y dueña de un carácter que rivaliza con su belleza», describieron a través de un video en donde la estaban presentando.

Pues la modelo antes de ser confirmada como nueva jugadora de Gran Hermano Chile, había señalado que el casting de la «casa más famosa del mundo» había sido «muy malo». Según lo que le contó a Pamela Díaz en su canal de YouTube por medio de su programa «Sin Editar». Además, afirmó que los participantes del reality eran fomes y nefastos.

Ignacia Michelson arremete con todo en contra de Fran Maira de Gran Hermano Chile

Tras ello, en un live que hizo la ex Acapulco Shore, ésta se descargó con todo en contra de una de las participantes del reality. «Ay, me caga la personalidad de la Fran», expresó sobre la chiquilla que se ha estado acercando más en los últimos días a Cony, quien Michelson aseguró que era su favorita.

Siguiendo en esa línea, agregó sobre Francisca: «Afuera también». Pues recalcó que «si yo les contara, si yo les contara todo, se mueren». Instalando el hype, afirmando con total seguridad que «Está sacando su verdadero ella».

Pese a esto, hizo una particular petición a los seguidores de Gran Hermano Chile, a quienes pidió que no voten a la muchacha para que se vaya eliminada, puesto que «con alguien me tengo que entretener». Aunque cabe decir, que está muy complicada la cosa, ya que Fran se encuentra en placa de eliminación esta semana.