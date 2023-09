Gran Hermano: Confirman cuánto tiempo estará Ignacia Michelson en el reality

Sin duda alguna, la llegada de Ignacia Michelson dejó la grande este jueves en Gran Hermano Chile. Y es que luego de varios días de especulaciones con respecto a su ingreso, la modelo aterrizó en la casa y les plantó cara a varios participantes.

Pues apenas entró, ya empezó con cosas, ya que Nacha le negó de entrada el saludo a Fran Maira. «No, tú no me saludes. Lo único falso que quiero son mis tetas. Vamos a tener una conversación».

Y eso no fue todo, ya que siguió lanzándose en picada en contra de Francisca, explicando el contexto de su mala onda al resto de sus compañeros. «Yo a Fran la conozco de afuera. Hemos tenido varios conflictos, hemos hablado y siento que tú… eres buena onda en la cara, pero por detrás andas con la cizaña ¿Por qué? Si te molesta algo, dilo. En vez de decirlo por detrás», comentó, dejando a todos con la cara desfigurada.

Pero cuando la rubia intentó replicarle, Ignacia Michelson sacó toda la artillería y le respondió: «Lo mismo que estás haciendo con Cony, lo haces afuera, lames el culo… ¿Te digo quién soy? Soy la pendeja que te arrodillaste en la casa de Mati Pardo… ¿O se te olvida? Así andabas lamiendo huevos…».

Una caótica llegada que ha dado mucho material, por lo cual muchos seguidores de Gran Hermano Chile esperan que se quede por varias semanas para revolver el gallinero dentro del reality.

Filtran cuántos días estará Ignacia Michelson en Gran Hermano Chile

Sin embargo, según indican, su estadía no sería por mucho tiempo. Pues al igual que como pasó con Sebastián Ramírez, la influencer habría firmado por solo unas semanas, ya que a los famosillos que entran al reality les pagan una cantidad mucho más alta de dinero que al resto de losjugadores.

De hecho, Ignacia Michelson tiene programados varios eventos con su rol de DJ, siendo el más cercano el próximo 16 de septiembre, por lo que varios de los asistentes que compraron la entrada por ella, estaban nerviosos de que cancelara su participación.

Es por esta razón, que desde la cuenta de redes sociales de la fiesta, aclararon que Nacha estará dentro de la «casa más famosa del mundo» hasta el próximo 14 de septiembre.