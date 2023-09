Jhonatan Mujica: ¿Cuál es la relación del nuevo confirmado del reality «Tierra Brava» con Christell Rodríguez?

Durante este miércoles se informó el cuarto confirmado del reality «Tierra Brava» y pese a no ser conocido no pasó desapercibido. Pues el modelo chileno de 28 años, Jhonatan Mujica, es familiar de alguien de una conocida figura de la televisión chilena: la cantante Christell Rodríguez.

En el marco de su presentación, se informó que el chiquillo conoció a la también bailarina cuando era estrella de «Rojo».

«La vi muy poco en esa época porque era muy famosa. Pero años después nos hicimos amigos y nos conocimos como personas. Hoy hablamos seguido, aunque a veces la diferencia horaria lo hace difícil», señaló sobre su relación con la ex Aquí se baila. Además, cabe destacar que la misma chiquilla confirmó este vínculo a través de su Instagram.

Lo anterior se llevó a cabo cuando Christell Rodríguez fue consultado por el tema en sus historias. «El nuevo participante de Tierra Brava de verdad es tu primo???», le consultaron. Por su lado, la chiquilla respondió: «AJAJAJ SÍ!». Incluso, la artista nacional compartió una foto junto con escribir: «cuando éramos lolos».

¿Quién es Jhonatan Mujica?

Nacido en España de madre chilena, pero criado en Venezuela, Jhonatan llegó a Chile a los 9 años arrancando de la crisis económica, y pasó toda su adolescencia en nuestro país. «He vivido en 11 países pero me considero tanto chileno como venezolano. No tengo una nacionalidad fija», admitió el chiquillo de 28 años, junto con agregar que siempre tuvo ganas de ser modelo, pero en Chile no era una carrera valorada.

Cabe destacar que el joven modelo se radicó en Argentina después de estudiar Kinesiología y su éxito llegó cuando llegó a Italia hace casi cinco años. En lo que se refiere a su ingreso al reality de Canal 13 (su primera experiencia televisiva), coincide con el tiempo en el que es temporada baja de las marcas internacionales de moda.