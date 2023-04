«Recuerdo cuando me sentía mal conmigo misma»: la sentida confesión de Christell Rodríguez en Aquí se baila

El pasado martes se llevó a cabo el segundo capítulo de la semana en Aquí se baila, dónde se desarrolló un emotivo momento por parte de Christell Rodríguez después de su presentación.

Por otro lado, cabe destacar que en este episodio los jurados Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano, fueron los encargados de elegir las duplas en el marco de un nuevo «cambio de reglas» en el espacio animado por Sergio Lagos.

Christell Rodríguez y su emotivo momento en Aquí se baila

La querida cantante y bailarina se presentó junto a su pareja, Luciano Coppelli. Ambos interpretaron la reciente reversión de una canción Miranda!, realizada con Emilia Mernes y titulada «Uno los dos».

Mientras que en la otra vereda, por decisión de Neilas Katinas, estuvieron presentándose Zagala Salazar y Bastián Retamal, quienes bailaron «Runaway baby» de Bruno Mars.

Tras su presentación, Christell Rodríguez confesó, observando una foto de ella riendo en la portada de su primer disco, los cambios que ha tenido desde que empezó su carrera a los 5 años.

«Estos últimos cuatro años he estado intentando volver a ser más de esta forma, no por lo inmadura, sino de actitud, ser yo completamente, disfrutar lo que hago, pasarlo bien y no temer ser tal cual era. En un momento de mi vida me perdí mucho, y me emociona porque recuerdo cuando me sentía mal conmigo misma. El año pasado cuando vine también me sentía diferente a como estoy hoy. Hubo un tiempo de mi vida en que no me reía», reflexionó la exRojo.

Los jurados alabaron la presentación de la cantante por no salirse nunca del papel y sólo criticaron la falta de un clímax. En ese sentido, el jurado escogió de forma unánime a Christell Rodríguez y a su pareja de baile como la dupla ganadora del duelo.

Con ello, las tres primeras duplas en quedar para el temido capítulo de eliminación, por decisión del jurado, fueron Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra, Kurt Carrera y Yenima Muñoz y Zagala Salazar junto a Bastián Retamal. El próximo lunes otras tres parejas se les unirán y de ahí saldrá, el martes próximo, un nuevo eliminado del programa.