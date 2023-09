«La Cabaña»: Este será el nuevo programa de Mega que llegará a competir con Gran Hermano y Tierra Brava

La competencia en la pantalla chica se pondrá muy pronto al rojo vivo, pues Mega también se sumó a los formatos de telerrealidad al anunciar un programa llamado «La Cabaña». Este será la competencia directa de «Gran Hermano Chile» que ya lleva más de 100 días de emisión en las pantallas de Chilevisión y «Tierra Brava» que se estrenará este domingo 1 de octubre a las 22:00 horas.

No obstante, desde la señal privada no apuntaron a un formato similares a «¿Volverías con tu ex?», «Doble Tentación», «Amor a prueba» y «Resistiré». De acuerdo a lo señalado por Radio Corazón, el espacio anunciado este miércoles 27 de septimebre será un «docushow» y se llamará «La Cabaña, entre amigos no hay secretos».

De igual manera, también se informó que la encargada de animar el nuevo programa será Karen Doggenweiler. Ella será la anfitriona que guiará a cuatro famosillos que pasarán todo un fin de semana en un cabaña rústica, ubicada en el Cajón del Maipo.

¿Cuál será el formato de La Cabaña?

Según lo indicado por el medio antes mencionado, los famosos y famosas que digan presente en el docushow será en duplas de amigos. Además, deberán convivir un fin de semana completo lejos de las comodidades de Santiago y disfrutando de la naturaleza.

«Aquí los famosos se dejarán ver como nunca antes #LaCabaña Entre amigos no hay secretos… ¿o si? Gran estreno: Pronto, por las pantallas de Mega», señalaron en las redes oficiales de la señal privada .

Hay que destacar que en el espacio se espera que cuente con historias personales de cada invitado, recuerdos de momentos íntimos y pruebas para ver si las parejas de amigos se conocen realmente. Esas serán las dinámicas del programa que debutará en las pantallas de Mega pronto y en horario nocturno, siendo la competencia directa de «Tierra Brava» y «Gran Hermano».