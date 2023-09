«Lo voy a pensar»: El potente ofrecimiento que recibió Daniela Aránguiz tras polémicas declaraciones de Cony en Gran Hermano

Fue hace unos días cuando Constanza «Cony» Capelli dejó la grande tras hablar de Jorge Valdivia en Gran Hermano, sin embargo, no pasó mucho para que recibiera una respuesta por parte de Daniela Aránguiz.

Recordemos que la polémica participante del reality de Chilevisión comentó una situación que ocurrió en medio de su romance con el exfutbolista, y que habría ocurrido después del quiebre con la panelista de Zona de Estrellas.

«Después pasó una hue… me dejó plantada, se fue con otra de viaje (…) Al final yo ahí dije, no. No me puedes hacer esto», desclasificó Cony, según rescató La Cuarta.

Pero la cosa no solo quedó en lo mencionado anteriormente. Constanza Capelli reveló una desagradable sorpresa que se encontró Jorge Valdivia en la habitación de un hotel. Esta se habría desarrollado durante viaje que el jugador habría realizado con Maite Orsini.

«Estaba todo caga…, vomitada y cagada la cama, y cuando abre el congelador, estaban sus calzoncillos amarrados», lanzó la participante de Gran Hermano.

¿Qué fue lo que dijo Daniela Aránguiz sobre lo que contó Cony en el reality?

Fue a través de un nuevo episodio de Zona de Estrellas cuando la ex chica Mekano aseguró que estaba esperando con muchas ansias la salida de Cony. Esto se debe que a los eliminados del reality han visitado con regularidad el programa de Zona Latina.

«Ella habla de mí y afirma cosas que no sabe, que ni siquiera vio (…) Que yo había caga… una pieza, dijo», declaró Daniela Aránguiz, junto con señalar lo siguiente: «parece que en ese tiempo la habían invitado Buenos Aires, y la dejaron plantada por llevarme a mí», agregó la panelista.

Por otro lado, Daniela Aránguiz también planteó que no le interesa lo que digan de su expareja. No obstante, la ex chica Mekano afirmó que si hablan algo de ella, siempre habrá una respuesta.

Para finalizar sus palabras sobre el tema, la panelista de Zona de Estrellas reveló una especial invitación por parte de la producción general de Gran Hermano. «Carlos Valencia me ofreció entrar un fin de semana (…) Puede ser… Carlitos Valencia lo voy a pensar, le voy a dar una vuelta para ver si me tinca», remató dejando la puerta abierta a un polémico y probable momento de la pantalla chica nacional.