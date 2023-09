«No sueltes nunca mi mano»: Daniel Fuenzalida comparte emotivo mensaje junto con el último video que grabó su padre

Daniel Fuenzalida volvió a realizar una emotiva publicación dedicada a su papá, quien falleció a inicios de esta semana. En ese contexto, el «Huevito» compartió video que grabó su padre hace muy poco tiempo.

La publicación recibió varios mensajes positivos entre sus seguidores, quienes dejaron sus condolencias y le enviaron mucha fuerza al locutor de la Central Radioactiva. Incluso, también lo apoyaron destacando la figura de María Teresa Ferdinand, la madre del «Huevito» quien falleció en febrero de 2021.

La sentida publicación de Daniel Fuenzalida dedicada a su papá

«Este es mi papá mi lindo papá hace un mes me invitaron a un programa y te pidieron mandarme un saludo, y fue lo último que grabaste para mí», destacó el querido comunicador de Radio Activa.

De igual manera, Daniel Fuenzalida escribió lo siguiente donde recordó a alguien muy importante en su vida: su madre. «Me quedo tranquilo. Cumplí y lo seguiré haciendo con este estilo de vida. Así será papá, navegaré en aguas tranquilas. Así como dices que la mamá me está acompañando, seguramente ahora lo hacen los dos», expresó nuestro querido «Huevito».

Para concluir con sus emotivas palabras, el locutor de la 92.5 escribió un agradecimiento y un cariñoso mensaje para su progenitor. «Gracias papito, mil gracias por todo. No me cansaré en agradecer todo lo que hiciste y cómo fuimos partner. Te amo papito, no sueltes nunca mi mano… Te amo», cerró Daniel Fuenzalida, a través de la publicación en la que recibió varios mensajes de apoyo.

«Abrazos y más abrazos! Estás hecho de buena madera querido Daniel! Tu papá un grande! ❤️», «Fuerza Daniel, él está con tú mamá y te cuidarán por siempre 🙌» y «Mi más sentido pésame ‘Huevo’, qué lindas palabras. Fuerza en estos difíciles momentos», fueron parte de los mensajes que le llegaron al «Huevito».