«Salió gritando cosas de…»: Mónica Ramos reveló detalles inéditos de los momentos previos a la expulsión de Rubén de Gran Hermano

La señora Mónica Ramos se fue con un 54,38% de las preferencias del público, por lo que se enfrentó al panel de Chilevisión y a las consultas de los medios de comunicación.

Asimismo, otro aspecto que enfrentó la exparticipante de 77 años fue la grave situación que finalizó con la expulsión de Rubén de Gran Hermano. Esto después de la denuncia de Scarlette quien acusó al excarabinero de tocarla sin su consentimiento.

«Oye Rubén (…)lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo (…) puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo, para la…», declaró la participante del reality en el día de la denuncia, a lo que Rubén respondió que no había confundido nada y que la veía como amiga.

La señora Mónica Ramos responde a las preguntas relacionadas con la grave situación que pasó en la Gran Hermano

Según señaló a Publimetro, la exjugadora del programa de Chilevisión recordó que durante la noche de fiestas del pasado viernes, la voz de Gran Hermano envió a todos los jugadores a una sola habitación.

«Estamos en esta pieza y ‘Gran Hermano’ nos mandó a otra (…) Hans se acostó al lado mío y al lado de mi cama estaban Scarlette y Rubén, pero yo de ahí no supe nada más», declaró Mónica Ramos.

Igualmente, la señora de 77 años también dijo: «al medio día, cuando ellos se levantaron, Ignacia (Michelson) salió gritando cosas de Rubén. De acuerdo a lo anterior, la exjugador del reality aseguró que lo dicho por la modelo recién ingresada a la casa eran «tonteras» y que estaban relacionadas con la grave situación. Asimismo, fue en esa ocasión cuando se enteró de todo lo que ocurrió.

En ese contexto, Mónica Ramos le preguntó al jugador expulsado por lo que gritó Ignacia Michelson. «Le dije ‘¿Qué hiciste, Rubén?’… porque a mi me impresionó», le consultó la mujer de 77 años, quien expresó que convivió por tres meses con Rubén y le había tomado cariño, porque él se preocupaba de ella y de su comida.

Por otro lado, sobre una posible nueva oportunidad para Rubén, la señora Mónica dijo que eso no estaba en sus manos; pero que todos teníamos derecho de expresar nuestros sentimientos. «Siempre y cuando no fuera…. porque fue un tema delicado, pero hasta ahí no más llego yo», cerró ante la consulta sobre si lo perdonaría o no.