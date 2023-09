«No chupan la z…»: El particular comentario de Ignacia Michelson en Gran Hermano que dejó las redes en llamas

El lunes recién pasado se emitió un capítulo especial de Gran Hermano, que no tuvo la entrevista con la última eliminada del programa (la señora Mónica); pero que si tuvo un curioso momento de Ignacia Michelson que se hizo viral.

Resulta que la DJ sorprendió a todos en la casa-estudio y también en las redes sociales después de unas frases que lanzó la chiquilla. Esto se pudo observar totalmente en vivo y en directo cuando Diana Bolocco envió a todos los televidentes a «espiar la casa».

Siguiendo la línea de lo anterior, a través de las pantallas de Chilevisión se pudo observar una conversación de tipo sexuales entre la mencionada Ignacia Michelson y Raimundo, mientras Cony Capelli, Scarlette Gálvez y Alessia Traverso escuchaban atentamente.

«Lo que yo sé es que a mí me carga andar con zorrones porque son aburridísimos», expresó Ignacia Michelson de improviso, a lo que inmediatamente agregó: «… y follan mal y no chupan la zorra, punto, fin del comunicado. Adiós», manifestó la chiquilla sin filtro.

Por su lado, Raimundo trató de decir: «entonces, por lo mismo te digo…», pero la DJ lo interrumpió para decir: «en conclusión, a mí me gustan los bandidos: ¿por qué? Porque lo hacen bien, les gusta el escupito, y pam-pam-pam, te ponen pam-pam-pam», cerró la modelo chilena. Ante estas palabras, «Rai» acotó: «por lo mismo te digo que no me taches de zorrón», afirmó según consignó Radio Corazón.

Las reacciones que se pudieron observar en las redes

De acuerdo a lo informado por el medio antes mencionado, las palabras de Ignacia Michelson dejaron la patá. Lo anterior se pudo observar en la cuenta de un creador de contenido «@SoyAleeOrtiz».

«O sea que: los zorrones son malos pal catre»; «Nueva descripción de Zorron, son malos en la cama!»; «Soy team bandido»; «rai diciendo que no es zorron con la cosecha de papas de todo un año en la boca»; «Y rápidamente Rai aclarando que no es zorrón»; «confirmo los dichos de Nachita!»; «Muy de acuerdo con la señorita Michelson»; «Nueva frase de tatuaje desbloqueada» y «Rai se sintió aludido», reaccionaron algunos cibernautas en ese perfil.