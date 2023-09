«Oye, popín la está llevando»: El misterioso video de Kurt Carrera y Pablo Zamora que remeció las redes

Kurt Carrera sorprendió durante la última jornada con un video que ilusionó a varios fans de «Popín», personaje que la está rompiendo actualmente en las redes sociales y que fue interpretado por el humorista Pablo Zamora en el Morandé con Compañía hace varios años.

Asimismo, fue el mismo ex Aquí se baila quien subió el video en su perfil de Instagram. El registro tiene una breve bajada que dice: «hoy me encontré con Pablo Zamora» y también una particular interacción entre ambos «profesionales de la risa».

El misterioso video que hace crecer la esperanza de los fans de «Popín»

«Hola, acabo de tomar un Uber y la sorpresa que es que no me van a creer. Me encuentro con el señor Kurt Carrera», señaló Pablo Zamora al señalar a su «partner» en el humor. «Tienes que colocarte el cinturón de seguridad, es importante», continuó diciendo el hombre detrás de «Popín» a su amigo.

Pero la especie de «sketch» de televisión no quedó ahí, ya que Zamora lanzó: «qué sorpresa que estés de Uber, ¿te ha ido bien en lo tuyo?», consultó el humorista, a lo que Kurt Carrera respondió: «sí, me ha ido increíblemente. He estado ahí, sobreviviendo como cualquier chileno en la vida».

Por su lado, Pablo Zamora también contestó que le había ido bien y que estaba contento. «Oye, Popín la está llevando», acotó Kurt Carrera. Por su lado, el hombre detrás del personaje viral en las redes sociales dijo: «¿Popín?, sí algo me han contado», remató.

Cabe señalar que según pudo rescatar ADN Radio, la reunión entre ambos icónicos humorista chilenos tenía otros motivos. Resulta que no se trataba de algo vinculado a algún regreso de Morandé con Compañía, sino que a la grabación de un comercial de una reconocida marca. Incluso, también aparecería otro humorista relacionado a las aves.