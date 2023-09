«Ridículo»: Hacen bolsa a Fede Farrell tras su ingreso a Gran Hermano por esta particular razón

Los jugadores de Gran Hermano y los cibernautas quedaron sorprendidos por los ingresos de los nuevos participantes, y aún más por la eufórica entrada de Federico «Fede» Farrell.

El chiquillo argentino de 37 años llegó con la camiseta de la selección argentina de fútbol y con su bicicleta. Pero ese no fue el especial detalle que llamó la atención de Alessia y causó las reacciones de los cibernautas, pues el cantante, modelo y youtuber ingresó muy alegre y saltando.

Las reacciones que se pudieron observar en redes sociales

A través del perfil de Instagram del reality de Chilevisión se compartió un breve registro de la entrada de Fede Farrell. Ahí hubo varias reacciones negativas y positivas tras la entrada del modolo trasadino.

«Lejos lo más cringe!!!!»; «Solo les diré a los que no conocen a este bro, déjense sorprender 🙌🙌❤️😂»; «Me encantan tus videos y aventuras sobre su bici»; «Llega saltando y me parece super aburrido»; «Fue a buscar tornillos que le faltan»; «Ridículo»; «No sé, es muy sobreactuado, no me gusta», escribieron algunos usuarios.

¿Quién es Fede Farrell?

Además de trabajar como modelo, Farrell es músico y en su canal de Youtube comparte sus videos musicales. Incluso, también sube grabaciones sobre el viaje en bicicleta que se propuso hacer desde México a Argentina. Esta aventura en pedales, donde se hace llamar «bicivagabundo», la decidió luego de una ruptura amorosa y la necesidad de sanarse emocionalmente.

Es de personalidad extrovertida, chistoso y tiene «mucha labia». Además, el chiquillo es un verdadero seductor y, como se encuentra soltero, está listo para encontrar un nuevo amor.

Pero eso no es todo, ya que el nuevo participante de Gran Hermano es un viejo conocido de los amantes de los realities, pues el chiquillo de 37 años participó en otro programa de las pantalla chica nacional. Él participó en el reality de Mega «Resistiré» emitido en 2019, donde tuvo un relación con Tere Kuster.