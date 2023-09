El Purgatorio: Junior Playboy encara a José Miguel Viñuela por humillación por besar trasero: «Acércate… no creo que te lastime»

Este jueves, el espacio conducido por Nacho Gutiérrez, «El Purgatorio», contó con la presencia de José Miguel Viñuela y Jordi Castell.

En este sentido y en nueva sección del programa, titulada “La pregunta del mortal”, presentó a una persona del público que llegó a pedirle una explicación a José Miguel Viñuela. Fue ni más ni menos que Junior Playboy, flamante integrante del nuevo reality de Canal 13, “Tierra Brava”. Quien confrontó a Viñuela por la vez en que fue humillado por el animador cuando estuvo de invitado en su programa “Juga2”.

Pues al momento de sacarse la capa, llamó al ex animador de Mucho Gusto: «Acércate, no creo que te lastime».

A lo que agregó: “Te disculpo, tú no eres culpable. Fuiste una víctima igual que yo, los culpables fueron otra gente”, le dijo el chico reality a Viñuela sobre ese incidente. Junto con ello, y haciendo gala de sus dotes de seductor, aseguró que al reality entrará con intenciones de conquistar a Eva Gómez.

José Miguel Viñuela y su polémica por corte de pelo

Por otro lado y como era de esperar, a lo largo de El Purgatorio, José Miguel Viñuela abordó la polémica por el mediático corte de pelo que le hizo a uno de sus compañeros en el matinal de Mega. Situación que le salió cara, puesto que terminó con su salida del canal y un juicio que lo sentenció a pagar 17 millones de pesos de indemnización.

Al respecto, el rostro de TV+ dijo que fue por no adecuarse a los tiempos. “Para la gente que me conoce, vengo de una TV muy distinta a la de hoy. Lo que antes era divertido ya no lo es”, sostuvo el actual animador de “Tal cual”, agregando que además su personalidad hiperactiva le jugó en contra: “El que la cag… fui yo. La ansiedad que tengo, ser hiperventilado, me ha traído buenos y malos momentos en la TV”.

Además, señala que los duros momentos que pasó en los meses posteriores al incidente lo impulsaron a desistir de seguir defendiéndose judicialmente, y a optar por pagar los 17 millones de pesos que fue condenado a pagar al final del proceso. “Pasé por momentos difíciles, me amenazaron de muerte, mi mujer estaba esperando guagua. Yo no estaba dispuesto a seguir desgastándome. Tengo un hijo de ocho años, otro de seis, se dan cuenta de lo que pasa. Tengo que entender que las consecuencias de mis actos rebotan”.