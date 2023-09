El Purgatorio: José Miguel Viñuela se sincera por polémica por corte de pelo y dispara contra ex compañeros: «El que la cag…»

Este jueves en el quinto capítulo de «El Purgatorio», estuvieron como invitados José Miguel Viñuela y Jordi Castell.

Y como era de esperar, a lo largo del espacio conducido por Nacho Gutiérrez, el ex animador de Mucho Gusto abordó la polémica por el mediático corte de pelo que le hizo a uno de sus compañeros en el matinal de Mega. Situación que le salió cara, puesto que terminó con su salida del canal y un juicio que lo sentenció a pagar 17 millones de pesos de indemnización.

Al respecto, el rostro de TV+ dijo que fue por no adecuarse a los tiempos. “Para la gente que me conoce, vengo de una TV muy distinta a la de hoy. Lo que antes era divertido ya no lo es”, sostuvo el actual animador de “Tal cual”, agregando que además su personalidad hiperactiva le jugó en contra: “El que la cag… fui yo. La ansiedad que tengo, ser hiperventilado, me ha traído buenos y malos momentos en la TV”.

Además, dijo que los duros momentos que pasó en los meses posteriores al incidente lo impulsaron a desistir de seguir defendiéndose judicialmente, y a optar por pagar los 17 millones de pesos que fue condenado a pagar al final del proceso. “Pasé por momentos difíciles, me amenazaron de muerte, mi mujer estaba esperando guagua. Yo no estaba dispuesto a seguir desgastándome. Tengo un hijo de ocho años, otro de seis, se dan cuenta de lo que pasa. Tengo que entender que las consecuencias de mis actos rebotan”.

Por su parte, Jordi dio también su particular opinión sobre el caso Viñuela. “Lo que te pasó fue una encerrona. No subestimemos a la gente que está en el switch, siempre hay alguien que te frene. A lo mejor se querían deshacer de ti en el matinal y no te diste cuenta”, opinó el fotógrafo.

José Miguel Viñuela y el poco apoyo que recibió por parte de sus compañeros

Por otro lado, José Miguel Viñuela también se refirió en El Purgatorio al poco apoyo que recibió por parte de sus compañeros de Mucho Gusto. Comparando el hecho con lo sucedido con Karol Lucero, quien también era parte del espacio matutino.

En ese sentido, señaló: «No quiero entrar a dar nombres, no estoy en una parada de generar polémica, pero si efectivamente me hubiese gustado. Me acuerdo del capítulo Karol Lucero, cuando pide disculpas, creo que éramos 12 compañeros de trabajo al lado de él, apoyándolo en el matinal».

Y para cerrar el tema en «El Purgatorio», sentenció: «A mí me hubiese encantado que me hubiese pasado lo mismo, haber sentido que estábamos todos ahí. Insisto, no le echo la culpa a nadie en especial, me hubiese gustado estar más acompañado y no tan solo».