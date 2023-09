«Voy con todo»: Pamela Díaz confirma que será participante del reality «Tierra Brava» de Canal 13

Pamela Díaz y Denise Rosenthal fueron las recientes invitadas a «Socios de la parrilla», sin embargo, la “fiera” fue la principal protagonista del programa de Canal 13.

Lo anterior se debió a que la misma Pamela Díaz confirmó que será parte del reality «Tierra Brava», siendo su cuarta incursión en el formato televisivo.

¿Sacará las garras en el nuevo reality de Canal 13?

«Voy con todo, no tengo idea lo que va a pasar», lanzó Pamela Díaz en el programa emitido durante la noche del domingo recién pasado, junto con expresar que espera tener una buena experiencia.

Por otro lado, la «fiera» entregó la opinión que tiene sobre ella misma como figura televisiva. «Creo que soy un personaje muy interesante. Además estoy en un buen momento por mi programa de YouTube y estoy más vieja», manifestó la conductora de «#SINEDITAR».

Respecto a su participación en el reality de Canal 13, Pamela Díaz dijo lo siguiente: «ya no creo que me pelee con nadie, no creo que haya cosas que me saquen de quicio. Pero me encantaría que entre gente desagradable, como Cathy Barriga, aunque no creo que entre», confesó la participante de otros tres realities de Canal 13.

Fue en 2005 cuando Pamela Díaz tuvo su primera experiencia en el formato televisivo en «La Granja Vip». Y pese a durar muy poco tirmpo en el encierro, la famosilla causó tal impacto que hasta la actualidad quedó bautizada como la «fiera».

«Yo creo que es el mejor reality que se hizo en Canal 13. Aunque duré 4 días, fue una experiencia muy interesante, y mi apodo lo sigo ocupando hasta el día de hoy», admite Pamela.

Luego de volver a encerrarse cuatro años después en «1910», tuvo su última incursión en el género reality en 2012 con «Pareja Perfecta». Y ahora, tras una larga espera, la «fiera» se convierte en la nueva confirmada de «Tierra Brava», el regreso de Canal 13 a los realities.