«Te voy a hacer llorar»: Cathy Barriga revela potente amenaza de Anita Alvarado antes de ingresar a «El Purgatorio»

Este jueves fue el estreno de El Purgatorio, nuevo estelar de Canal 13. Instancia en la que las invitadas fueron Cathy Barriga y Anita Alvarado.

Cabe destacar, que durante el episodio la «Geisha» interpeló en diversas oportunidades a la exalcaldesa de Maipú.

En este sentido, recientemente, En Me Late, Cathy Barriga hizo una llamativa revelación sobre la interacción que tuvo con Anita previo a su participación en El Purgatorio.

«A mí me llamó la atención cuando llegué, porque uno se saluda, estamos en un estelar, el primero de Canal 13 después de mucho tiempo. Yo no la veía desde ‘Fiebre de baile’, porque ahí estuvo participando también», partió señalando la exchica Mekano.

De este modo, Cathy Barriga agregó que saludó cariñosamente a Anita Alvarado, quien, en cambio, le habría respondido de una forma bastante fría.

«Fue como dramático, yo dije ‘¿qué pasa?, todavía no ha empezado esta cuestión’. Me dijo: ‘hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar’, y no lloré», señaló mientras se reía.

Es importante mencionar, que durante este primer episodio de El Purgatorio se vivió un comentado momento, debido a que Anita Alvarado le hizo una polémica pregunta relacionada con su gestión como alcaldesa a Cathy Barriga.

La pregunta sin filtro a Cathy Barriga en el debut de El Purgatorio

«¿En vez de comprarme un peluche, por qué no me diste un kilo de pan?… ¿Cuánta plata te gastaste en monos?», le consultó Anita Alvarado a Cathy Barriga en el nuevo programa de Canal 13.

Ante esto, la exalcaldesa se comenzó a dar vueltas antes de responder. Incluso, empezó a hablar de los gastos que se realizaron en campañas relacionadas con el ingreso de los niños en la educación pública, donde se compraron diversos «plásticos» que finalmente nunca se instalaron en la vía pública.

Ante esto, Anita Alvarado la interrumpió. «¡Cathy! ¡No te pregunté por los plásticos, te pregunté por esos monos!», le señaló.

A lo que finalmente, Cathy Barriga respondió: «Anita, cada uno costó 3 mil pesos».

Cabe destacar que el debut de El Purgatorio dejó como triunfadora a Anita Alvarado