«Me hubiese gustado decirle muchas cosas»: Coni reacciona a la renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano Chile

Recientemente, surgió una noticia que sorprendió a todos en Gran Hermano Chile. Resulta que el reconocido chico reality, Sebastián Ramírez, tomó la decisión de renunciar al encierro.

Esto no pasó inadvertido para sus compañeros. Principalmente, para Constanza Capelli, con quien estableció una relación durante su estadía en el espacio televisivo de Chilevisión.

En este sentido, la joven se mostró muy afectada por la decisión que tomó Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile.

La reacción de Coni ante la renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano Chile

La decisión de Sebastián Ramírez fue muy comentada por el resto de participantes de Gran Hermano Chile. En este sentido, según consignó Publimetro, Coni en una conversación con Raimundo dejó en claro que no quería se fuera y que se encuentra muy afectada.

“Yo no hubiese querido que se vaya (Sebastián). De hecho, me siento pal p*co, me siento muy mal. Hoy día (sábado) en la mañana, cuando se levantó, me di cuenta que se iba”, señaló la chiquilla.

«¿Cachai? De lo que me arrepiento es de quizás no haberme acercado, no me acerque a él, me alejé, como que me senté a mirar», agregó Coni sobre los últimos momentos de Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile.

De este modo, le dejó en claro a Rai que lamenta no haberse acercado más «Tatán».

«Pero. ¿Qué le iba a decir? ¿Cachai? Como que sentí que me hubiese gustado decirle muchas cosas más. Y cuando estábamos ahí tampoco, estaba como muy como petrificada, no sé. Cuando salió, me abrazó también. Fue como, lo único que le dije fue te quiero, te quiero, te quiero», expresó la joven.

“Chau Sebita, te quiero”, señaló Contanza Capelli para finalizar.

Cabe destacar que debido a la renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano Chile quedaron solo tres participantes en la placa de eliminación. Estas son Vivi, Coni y Pincoya.