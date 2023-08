Terremoto en Gran Hermano Chile: Aseguran que Sebastián Ramírez renunció para llegar al nuevo reality de Canal 13

Sebastián Ramírez ha vuelto a causar noticia. Esta vez de debe a que el popular joven sorprendió a todos tras anunciar su renuncia definitiva de Gran Hermano Chile.

De acuerdo a lo que se sabe, la decisión la tomó debido a las frecuentes peleas que tenido con Constanza Capelli, quien recientemente dio a conocer actitudes violentas desde Tatán hacia ella.

Cabe destacar que durante el episodio de esta noche se abordará la renuncia de Sebastián a Gran Hermano Chile.

«Creo que cumplí mi ciclo», señaló el conocido chico reality en un adelanto publicado en Instagram por el canal.

Este sería el motivo de la renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano Chile

Según informó La Hora, la renuncia de Seba a Gran Hermano Chile se debería a una polémica razón.

De acuerdo a lo comunicado por el medio ya mencionado, el polémico joven habría abandonado el espacio de Chilevisión para sumarse al nuevo reality que se emitirá en Canal 13.

Si bien, aún no hay fecha para el estreno de este nuevo proyecto que será la competencia directa para Gran Hermano, hace un tiempo se informó que será animado por Sergio Lagos.

La reacción de Coni por la salida de Sebastián

Si bien Coni y Sebastián mantenían constantemente peleas en Gran Hermano Chile, la chiquilla lamentó su partida y así lo demostró en una conversación con Raimundo.

«Yo no hubiese querido que se vaya (Sebastián). De hecho, me siento pal pi…, me siento muy mal. Hoy día (sábado) en la mañana, cuando se levantó, me di cuenta que se iba», señaló la chiquilla.

«¿Cachai? De lo que me arrepiento es de quizás no haberme acercado, no me acerque a él, me alejé, como que me senté a mirar», agregó Coni sobre los últimos momentos de Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile.

Es importante mencionar que debido a la renuncia del chico reality quedaron solo tres participantes en la placa de eliminación. Estas son Vivi, Coni y Pincoya.