¡Alto impacto! Gran Hermano confirma noticia que cambiará todo en el reality

La noche de este martes se transmitirá un nuevo episodio del reality de Chilevisión, Gran Hermano Chile, que según dieron a conocer hace unos instantes, este será de alto vuelo, puesto que se confirmó una noticia que dejó estupefactos a los fanáticos del espacio de telerrealidad.

Pues a través de las redes sociales oficiales del programa de Chilevisión, compartieron un misterioso video con el logo desde el patio de la casa más famosa del mundo, junto con el mensaje «Esta noche dos queridos participantes deberán abandonar #GranHermanoCHV para siempre».

Hasta el momento no se ha revelado más información sobre lo que ocurrirá en el capítulo de Gran Hermano, por lo que las redes sociales, no dudaron en comenzar a especular sobre quiénes podrían ser los participantes en dejar el reality.

«Queeeeeee»; «Será Nacha por sus alergias y Fran por su viaje? Ni se les ocurra traer de vuelta a Rai»; «quizas el viaje de Fran era real»; «No me digan que es cony con bigotes o me mato»; «No porfavor quien será esperemos que no vuelvan a entrar nadie»; «Nooo, no me digan que es Coni con Bigote?»; «Que wea pasó ahora por la chucha» Esto es real??? Salen 2 hoy?» y «Se va michelson y seba», son algunos de los comentarios.

¿Quiénes dejarán la casa de Gran Hermano Chile?

A pesar de que son muchos los rumores sobre los participantes que dejan Gran Hermano, los más fuertes apuntan a que las que abandonarían el espacio, son ni más ni menos que Ignacia Michelson y Fran Maira.

En el caso de la primera, ya se había especulado que iba tan solo por unas semanas, ya que incluso tenía eventos agendados para mediados de septiembre, los que se debieron cancelar. Junto con mencionar que al ser una de los famosos en entrar al reality, tiene un contrato a tiempo fijo.

Mientras que en el caso de Fran, ella misma comentó en sus redes sociales que iría solo por una semana al encierro de Chilevisión, pues tiene un viaje al extranjero programado para el próximo domingo 8 de octubre.