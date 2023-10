«Anda celosa la cara de amargada»: Destrozan a Viviana Acevedo tras realizar la nominación fulminante en Gran Hermano

Gran Hermano Chile ya está entrando en tierra derecha y tal como lo han hecho algunos participantes, han ocupado sus nominaciones fulminantes. Esta opción que solo se puede ocupar una vez durante la estadía en el reality fue utilizada por Viviana Acevedo, generando diversas reacciones en redes sociales.

La chiquilla que se ha acercado bastante a Constanza Capelli ejerció su derecho a votación eligiendo a Sebastián Ramírez. Es así como el chico reality quedó directamente en placa de nominación en una nueva ocasión.

Cabe destacar que esta nominación fulminante fue realizada poco tiempo después de que Raimundo Cerda dejó la casa. Esto quiere decir que esta opción fue ocupada antes de la prueba del líder de la semana. Es decir, aún está la opción de que Sebastián Ramírez gane esta competencia y anule la elección de Viviana Acevedo. Esta es la única forma de la que Sebastián se podría salvar de quedar directamente en placa de nominación.

Las reacciones de los seguidores de Gran Hermano Chile en redes

Fue a través de la publicación del perfil oficial del reality de Chilevisión donde varios usuarios dejaron sus reacciones. Asimismo, hubo muchos cibernautas que no aprobaron la elección de Viviana e incluso piden su salida.

«Procede a ganar la prueba del líder xd»; «Vivi al 3331 🙌»; «Me carga la Viviana no se qué tiene pero me cae mal 🙄🙄🙄»; «La Viví se cree poderosa ahora solo por estar pegadita a Cony jajaja»; «Viviana al 3331»; «Anda celosa la cara de amargada»; «Seba no se va 😂»; «La que hacia campaña con bambino para sacar a cony afuera xd VIVI al 3331»; «Próxima eliminada viviana 3331 🔥»; «Dios que pesada, se cree que así va a conseguir estar con la toxicony🤦🏼‍♀️»; «Viviana 3331 sos la próxima»; «Jajaja mas qe celosa 😂😂», fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Gran Hermano en la cuenta.