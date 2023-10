¿Directo a Tierra Brava?: La esperada noticia que Angélica Sepúlveda le confirmó a sus seguidores

¡Ojito farandulandia! Angélica Sepúlveda entregó una noticia mediante su perfil de Instagram que dejó más que felices a sus fieles seguidores.

Se trata de ni más ni menos que la confirmación de su regreso a los realities. La conocida famosilla que estuvo en programas como «Granjeras» (ganadora), «1810», «Mundos Opuestos» y «¿Volverías con tu Ex?» aseguró a través de su cuenta personal que le dio el sí a su vuelta a la pantalla chica.

«Ya chiquillos y chiquillas lindas, mi papis dieron el visto bueno. Quedé hasta sorprendida porque sentí que se alegraron con la noticia», afirmó Angélica Sepúlveda en la mencionada red social.

¡Angélica Sepúlveda vuelve con todo!

«Me dijeron que vaya a ganar, que ellos me apoyan en todas las decisiones que tome y que no me preocupe dentro del encierro por el que dirán, pues saben que es un show televisivo y ellos me quieren ver en 10 realitys más ❤️🥰🤩«, continuó señalando la famosilla en su Instagram.

Asimismo, la «Fierecilla de Yungay» le agradeció a sus padres y a sus seguidores por todo el apoyo recibido. «Papitos bellos los amo con mi alma y siiiiii entro a ganar, he dicho!!! 🌈💃💪💥👩‍🌾 Gracias gracias gracias a todos por la hermosa energía de luz que me envían ❤️ #energiapositiva #felicidadparatodos #gratitud #kiss #loveinfinity #myfamily #newgame #actitud #sinmiedo #warrior #thebest #❤️», complementó, de acuerdo a lo restacado por Radio Pudahuel.

Cabe mencionar que todo parece indicar que la famosilla entraría a Tierra Brava de Canal 13. En la vereda de Gran Hermano Chile aseguraron hace unos días que no entrarían más nuevos participantes, pero hay que esperar la información oficial.

«Falta bastante para que entre, debo organizar primero mis compromisos laborales en nuestros emprendimientos, pero ya di el sí y apenas sepa fecha exacta les cuento❤️❤️❤️😍😍», concluyó la querida chica reality.