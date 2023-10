«Quiero que me abroche los zapatos él»: El osado plan de Pamela Díaz para vengarse de un participante del reality Tierra Brava

Anoche se emitió la tercera competencia por equipos del reality Tierra Brava que finalizó con polémicas e incluso originó un plan más que elaborado por parte de Pamela Díaz.

En esta ocasión, el equipo rojo volvió a imponerse ante el equipo verde. Sin embargo, esta disputa entre ambos bandos no estuvo exenta de polémicas, pues la «Fiera» una seria acusación. «El equipo rojo siempre hace pillerías, sobre todo Mateucci», lanzó Pamela Díaz, quien tuvo que ver como el capitán de su equipo nominó a alguien muy cercano a ella.

El plan de Pamela Díaz para vengarse

La relación entre Jhonatan y Pamela sigue consolidándose, con besos entre ambos en la mañana. «Llevamos muy poco tiempo. Después vas a decir que soy fácil», sostuvo la «Fiera», pero el modelo aseguró que «hay momentos en que uno no se controla». Finalmente, se besaron abrazados en la cama, en lo que Pamela Díaz describió como el regalo de cumpleaños de Jhonatan.

Tras la competencia, a la hora de nominar un miembro de su equipo para ser eliminado, Fabio Agostini escogió a Jhonatan Mujica, argumentando que «su único fuerte que he visto es atarle los cordones a Pamela y ser el asistente de ella. Prefiero guerreros antes que freaky fans». Indignada por la decisión, Pamela Díaz se fue diciendo: «Me carga la gente h…».

Posteriormente, mientras Fabio se duchaba tarareando la canción de «El Padrino», Pamela y Jhonatan hablaron en la cocina, y «La Fiera» le dijo al modelo su estrategia para vengarse de Fabio: hacerle creer que tiene interés romántico en él.

«¿Puedo hue… esta semana a él? Que no te moleste», le preguntó Pamela a Fabio, a lo que el modelo le contestó que sí, que haga lo que quiera. «El que me va a abrochar los zapatos va a ser él… Te lo escribo», continuó la «Fiera».

«Quiero que me abroche los zapatos él (…) No es mi plan agarrármelo, pero sí darle un espacio para que lo crea», sostuvo Pamela Díaz, a lo que Jhonatan sólo le pidió que, si va a hacer eso, que no lo bese. «Sino la que va a cag… más eres tú», remató el chiquillo.