«Eres pelotuda»: El tenso cruce de Eva Gómez y Pamela Díaz tras fiesta de alto impacto en Tierra Brava

El miércoles recién pasado se llevó a cabo un nuevo episodio del reality Tierra Brava. En este capítulo, se llevó a cabo una fiesta con temática brasileña, que contó con la presencia de nuestro querido Matías Vega y del equipo verde que ganó la competencia por equipos.

En esta oportunidad, los ganadores eligieron a Shirley Arica y a Uriel «Futuro Fuera de Órbita» Romero. Esto no cayó bien en Eva Gómez, quien le cobró sentimiento a Arturo Longton quien le habría prometido invitarla a la fiesta, de la misma forma que lo hizo con Shirley.

¿Por qué Eva Gómez y Pamela Díaz protagonizaron una nueva polémica?

Al enterarse de los motivos de lo que Eva Gómez señaló, la «Fiera» lanzó un dardo. «Siento que somos mucha gente y ya me está molestando, quiero que se vayan varias personas. Me carga la gente copuchenta. Ayer fue a hacer show afuera y yo ya estaba hasta acá escuchando ‘es que yo quiero ir a la fiesta'», se quejó la conductora de #SINEDITAR.

Además, Pamela Díaz añadió que la animadora se quejaba también de que ella votó por Shirley: «a mí me gusta que me digan las cosas en la cara, no que anden de compañero en compañero, diciendo que no la invitaron a la fiesta y haga su show. Me cargó», continuó diciendo.

Eva Gómez escuchó sus comentarios y se inició una discusión entre ambas que involucró a toda la casa. «A todo el mundo le comentaste que no voté por ti y que voté por la Shirley. Si necesitas decirme algo, dímelo a mí. Todo el mundo dice ‘ay, pobrecita la Eva'», le dijo Pamela Díaz, a lo que la oriunda de Sevilla contestó: «me dolió, pero de ti me puedo esperar cualquier cosa», le respondió.

«Es que me parecía mucho más interesante la Shirley que tú», se justificó la «Fiera», mientras que Eva Gómez lanzó: «qué eres pelotuda, Pamela, te lo juro, qué lata», contestó.

La tensión continuó en la cocina, porque Pamela Díaz no aceptó un plato de desayuno que Eva Gómez le pasó. «De ti puedo esperar cualquier cosa, incluso que me eches veneno», espetó la modelo, quien hizo referencia a su quiebre con Jhonatan Mujica y agregó a sus compañeros: «cuidadito con pelarme, que hoy ando pesada».