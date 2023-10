«Es súper difícil manejarlo»: Ivette Vergara se sincera sobre preocupante aspecto familiar

Ivette Vergara entregó profundas declaraciones a través de las pantallas de TVN en una nueva edición del programa «Hoy se habla».

Mediante este espacio del canal estatal, se estaba conversando sobre la inseguridad que tiene la gente actualmente y cómo eso se traduce en consecuencias en la salud mental de cada persona.

Ahí fue cuando la conocida comunicadora se sinceró sobre un preocupante aspecto familiar que viven muchas mamás: la incertidumbre que experimentan cuando sus hijos salen a actividades recreacionales.

Cabe señalar que Ivette Vergara junto al periodista Fernando Solabarrieta son padres de los retoños Nicolás, Iñaki y Maite. Ellos crecieron, son jóvenes y tienen la necesidad de ir salir con amigos, lo que preocupa bastante a la periodista al punto de no poder descansar bien.

«Es súper difícil manejarlo. Una trata de no ser exagerada. Mi hijo me dice ‘ya relájate, si no pasa nada’. Todas las mamás pasamos por esta misma frase de nuestros hijos», aseguró la panelista de «Hoy se habla», según consignó La Cuarta.

Las consecuencias de la preocupación de Ivette Vergara

«La angustia que a una le queda cuando tus hijos salen en la noche… y son jóvenes, una entiende que quieren salir a carretear, que quieren ir a la fiesta, al concierto. A mí me pasa que cuando salen, yo definitivamente no duermo. Hasta que no siento que llega el último a la casa, no puedo descansar», confesó Ivette Vergara, segú

En esa misma línea, la periodista dijo: «no debiera ser así, porque al día siguiente yo trabajo y me despierto como si estuviera apaleada, como si no hubiera dormido nada», complementó.

La especialista en psiquiatría, Claudia Barrera, estuvo en el estudio de TVN, donde se refirió al tema y aconsejó a Ivette Vergara. «El tema de las madres y padres es complicado. Va a depender mucho de la edad. Cuando son más pequeños hay que explicarles cómo cuidarse en la calle, en las redes sociales, que es muy importante. Darle herramientas emocionales», planteó la profesional.