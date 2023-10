Fede Farrell se olvida de Gran Hermano con nuevo amor: «Siempre había tenido una fantasía»

Hace unas semanas, Fede Farrell presentó su renuncia a Gran Hermano Chile, luego de asegurar que no estaba pasando por un muy buen momento personal en el encierro, por lo que tenía que volver a su vida cotidiana.

Es en este contexto que, el argentino ni siquiera quiso pasar por el panel del programa de Chilevisión como el resto de los participantes y de inmediato siguió con su viaje en bicicleta por el continente, el que comparte a través de redes sociales.

Y recientemente dejó la escoba entre sus seguidores, luego de confesar en Instagram que ya dejó completamente de lado a Gran Hermano, pues encontró el amor de una manera muy particular.

¿Quién es el nuevo amor de Fede Farrell?

«Story time de cómo me quedé a vivir en Medellín», comenzó señalando Fede Farrell en el video, además de escribir: «… o story time de cómo me enamoro en cada esquina».

Tras esto, es que el chico reality aprovechó de explicar sus palabras. «Venía muy pancho pedaleando de México a Argentina, cuando de repente en Medellín iba en una subida y corto la cadena».

«Voy a la bicicletería, para que me arreglen la cadena, me la cambian y en eso me mira el cable del freno y me dicen ‘papi, ese cable está oxidado, ¿se lo cambio?’ ¡Cámbiame todo!», agregó Fede Farrell, haciendo referencia al mencionado acento colombiano.

Siguiendo por esta línea, el trasandino mencionó que «amigos, no puedo con el acento paisa. Ya me estaba tomando un tinto con el señor mecánico y así llevamos dos semanas de relación».

«Siempre había tenido una fantasía como un mecánico automotriz, pero así… Salud por los mecánicos y el amor homosexual», cerró su registro, el que al poco tiempo recibió más de 16 mil me gusta y decenas de mensajes de sus fanáticos, que ya quieren conocer al afortunado chiquillo.