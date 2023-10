«Hasta que la muerte nos separe»: Marcial Tagle se emociona hasta las lágrimas tras referirse a importante asunto familiar

Este sábado a las 22:10 se emitirá mediante las pantallas de Canal 13 un nuevo capítulo de «Socios de la Parrilla», donde estarán de invitados cuatro destacados actores nacionales: Javiera Contador, Fernando Larraín, Carmen Gloria Bresky y Marcial Tagle.

Los artistas chilenos con papeles importantes en la serie de comedia, «Casado con Hijos», serán recibidos por los anfitriones Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

La emotivas palabras de Marcial Tagle sobre sus hijos

Los actores también hablarán sobre la familia y los hijos. Frente a este tema, Marcial Tagle se emocionará al ver una fotografía de sus tres hijos, Marcial, María y Lucía. En ese sentido, el actor contará: «me gusta llevar a mis hijos al teatro, me gusta mucho compartir mi espacio laboral con ellos. Mi espacio laboral lo quiero y cuido mucho…». Asimismo, manifestará, con los ojos llenos de lágrimas, lo siguiente: «el amor por los hijos es un amor para siempre, hasta que la muerte nos separe».

El nuevo episodio del programa de conversación

En medio de risas y entretenidas anécdotas, todos contarán cómo vivieron el regreso de la reconocida serie de televisión «Casado con Hijos». Además, revelarán históricos momentos desde que se inició el programa de comedia en el año 2006. Por su parte, Javiera Contador desclasificó que una amiga le contó que iría al casting, sin embargo, no le fue bien. Ella asistió, y desde un comienzo se llevó bien con Fernando Larraín. «Audicionamos con mucha gente, pero entre nosotros nos empezamos a caer bien y tuvimos buena onda», recordó.

Por otra parte, conversarán sobre la participación de la comediante en el Festival de Viña del Mar en el año 2020, y lo bien que le fue en un año muy complicado, debido al estallido social. La actriz y comediante señalará que el stand up y su participación en el certamen viñamarino le cambiaron la vida.

«Lo que me permite el stand up es que yo los escribo, es un trabajo 100% mío, es algo en el que respondes a ti mismo, y saber que lo que uno hace lo puede llegar a ver un público en un Festival como Viña del Mar y que la gente se enganche con eso, te abre las puertas y te da una gran libertad. Además, en un stand up uno habla desde uno, no es un personaje», confesará la ex figura de producciones dramáticas como «Fuera de control» y «Más que amigos». También, la artista añadirá: «fue muy emocionante y bonito, porque Viña me abrió un lugar, un espacio y un tipo de trabajo que me cambió para siempre», manifestará Javiera Contador.