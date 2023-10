«Manipulados» y «pauteado»: Lucas Crespo lanza fuertes palos hacia Gran Hermano Chile

Este miércoles, Lucas Crespo, ex participante del reality, sorprendió a todos su seguidores al referirse a Gran Hermano Chile en duros términos. Pues en conversación con los internautas, el influencer se fue de tarro y lanzó feroces palos.

Tras varios meses fuera del programa de telerrealidad, el ex jugador, no dudó en dar su opinión sobre el espacio conducido por JC Rodríguez y Diana Bolocco, cuyas palabras no demoraron en causar polémica dentro de la web.

En este sentido, en la última publicación de Lucas Crespo en su cuenta de Instagram, una de sus seguidores le preguntó en la bandeja de los comentarios, que en vez de ingresar a Gran Hermano Chile, hubiera entrado a Tierra Brava, nuevo reality de Canal 13.

«Al reality del 13 deberías haber ido… No haber sabido antes», expuso la internauta. A lo que el joven influencer contesta: «Señorita, ahora, sabiendo lo manipuladores que son… Tendrían que pagar mucho para volver a uno. No es un lindo lugar».

¿Qué dijo Lucas Crespo sobre Gran Hermano Chile?

De este modo, el tiktoker siguió interactuando con las personas que le comentaban su reciente video, donde el nombre de Fran Maira también salió al baile, debido a que reingresó y se encuentra dentro del encierro, lugar en el cual anda «atracando» con nada más ni nada menos que Sebastián Ramírez.

«La Fran dice que te extraña. Qué lindo eso», le comentaron, a lo que Lucas Crespo le dio una respuesta que no pasó para nada desapercibida. «Una grande Fran, espero que la esté rompiendo. Pero yo la verdad no lo veo y a estas alturas le recomiendo ver ‘Pasión de Gavilanes’ que está igual de pauteado», lanzó.

Dicho esto, el influencer dejó entre ver que Gran Hermano Chile podría estar manipulado, al igual que el rol que entró a jugar Fran Maira.