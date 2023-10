Escándalo en Gran Hermano: Arremeten sin piedad contra Sebastián Ramírez por feo comentario hacia iCata

Sin duda alguna, el retorno de Sebastián Ramírez a la casa de Gran Hermano por la vía del repechaje, se ha convertido en uno de los más discutidos por los seguidores del reality de CHV. Y es que el jugador no colabora, puesto que ha lanzado un sinnúmero de comentarios desubicados.

Para entrar en contexto, durante una conversación Fran Maira, a Sebastián Ramírez no se le ocurrió nada mejor que decir: «Me vino a despertar la Cata, me hizo así en las piernas y no sé, me vino a preguntar una hue… estúpida. La quería descuartizar», lo que lo llenó de críticas.

¿Qué dijo Sebastián Ramírez sobre iCata en Gran Hermano Chile?

Pero esto no se quedó allí, ya que por medio de las redes sociales, empezó a viralizarse un registro en el que el controversial chico reality se burlaba de ella. Luego de que la influencer hiciera una confesión, donde le relató a sus compañeros que hace años no mantiene una vida sexual activa.

«Ahora, una persona normal, tú crees que hace eso? Diez años sin nada… a tus 27 años, estamos hablando de que casi los 19 años que no pasa nada», lanzó Sebastián Ramírez, a lo que Fran le preguntó: «¿Te refieres al Tenten Vilu?».

«Si po’, una cachi… Ha tenido un puro pololo hasta los 19 y 20, y la mina tiene casi 30, igual es heavy. Yo nunca había pensado que había una persona con 10 años sin meterle. Cualquier hombre estaría enamorado de una mina así, si la mina es hermosa, simpática, es clever. Qué desperdicio» siguió.

A lo que añadió: «un mono de anime, le presentas a Vegeta o Kakaroto, se los hace pebre».

Y como era de esperar, los televidentes de Gran Hermano Chile, no tardaron en lanzarse en picada en contra de Sebastián Ramírez. Acusándolo de tener una conducta machista, e incluso de estar picado de que iCata no este ni ahí con él.

«Lo odio mucho»; «que se vaya luego porfa no lo soporto»; «Le debe gustar y como Icata no lo pesca actúa se esa forma patética». «El único responsable de sus dichos misóginos contra iCata es Sebastián Ramírez»; «el weastian pelando a la icata por no tener sex0 hace 10 años, qué wea le importa a él con quien tiene o deja de tener relaciones la cabra?»; «EL ANORMAL SOS VOS. Será que cree que le crece más el pit0 hablando de una mina?» y «Díganle a Weastian que existen los asexuales pa que termine de morirse porfa, es una persona horrible».