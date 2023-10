«Hablaste de lealtad y eres la mas desleal»: Destrozan sin piedad a Cony Capelli tras intentar reconciliarse con Pincoya en Gran Hermano

Luego de que la mamá de Cony, Paola Capelli, visitara la casa de Gran Hermano Chile y pasará la noche allí, se produjo una de las conversaciones más esperadas por los fanáticos del reality de Chilevisión.

Pues la bailarina y Jennifer Galvarini, más conocida como «La Pincoya», volvieron a entablar conversación después de la brutal pelea que hizo que la joven pidiera la expulsión de su «amiga». Cabe decir, que la mujer oriunda de Chiloé había dicho que mantendría distancia y daría un paso al costado, pero tras hablar con Francisco, la chilota se abrió a la posibilidad de volver a acercarse a la «hija Lulo».

Dicho esto y aunque la Pincoya pidió perdón y a la vez le aceptó las disculpas a Cony Capelli, la chiquilla volvió a poner en duda la lealtad de Jennifer Galvarini, volviendo a la carga en contra de ella por supuestamente acercarse a Fran Maira.

En este sentido, a Pincoya se le agotó la paciencia después de estar escuchando las recriminaciones de Cony, que terminó optando por dejar la conversación hasta ahí. Y como era de esperar, la mencionada charla desató diversas reacciones que iban en contra de Constanza Capelli, sobre todo por «mentirle en la cara».

«Coni eres vivo ejemplo de la salud mental en chile .. tanto que hablaste de lealtad y eres la mas desleal, pincoya no te merece. Fin. Le mentiste en la cara 🤬🤮», «Sal de ahí Pincoya, no hay nada más que hacer ahí 🤦🏻‍♂️», «Que desgastante esa mujer… Le miente en su cara: “Yo no pedí que te expulsaran”… Sigue olvidando lo que es la “lealtad”.», «Iba todo bien….Ella exige que todo gire a su entorno, toxic total, la Pincoya tiene derecho a mandarte a la cresta y cuidar su energía, los amigos tienen que entender también que la incondicionalidad debe darse de forma natural.», «Y no olvidemos que scarlette culpó a JENIFFER de toda la pelea, Por eso debemos sacarla, Si tanto apoyan a Pincoya entonces tenemos que sacar a esta tipa!!», fueron algunos de los comentarios.

VIDEO: Gentileza de CHV