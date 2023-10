«La verdad es que estos hue… se escaparon»: Matías Vega sorprende con impactantes revelaciones sobre Tierra Brava en la Central Radioactiva

En un nuevo capítulo de la Central Radioactiva que conduce nuestro querido Daniel «Huevito» Fuenzalida, hubo un contacto con la estrella en la más reciente edición del reality Tierra Brava: nuestro querido Matías Vega.

La travesía del locutor de HiperActiva a Perú no fue una simple visita ni conversaciones de pasillo con los animadores Sergio Lagos y Karla Constant, sino que también desde anoche forma parte del exitoso programa de Canal 13. Él estará a cargo de las actividades y dinámicas que se realizan con los participante del reality que actualmente la está rompiendo en la pantalla chica nacional.

Revisa la conversación completa:

«Nunca había estado participando de conductor en un reality. Primero que todo, quería agradecer la oportunidad a la Tenchita, de que me haya dejado venirme pa’ acá, pal Perú, poder estar haciendo HiperActiva desde acá, y por supuesto, estar participando en uno de los realities que está causando furor en estos momentos. Y nada, ya hay que decir que los participantes, entre ellos están sacando chispas, ya no se aguantan mucho», comenzó agradeciendo y revelando nuestro querido Matías Vega a través del aire de Radio Activa.

Pero la conversación comenzó a agarrar picante y el «Huevito» se lanzó una papita desconocida hasta el momento. «Llegó (Arturo) Longton y se agarró a combos con (Luis) Mateucci», lanzó nuestro querido Daniel Fuenzalida, a la espera de la información de Matías Vega. «Lo que te puedo confirmar, es que Longton está durmiendo (…) la expulsión no pasó», confirmó el «Mati» en la 92.5.

No obstante, lo anterior no fue todo. Pues el «Huevito» también abordó el video viral de los participantes de Fabio Agostini y Miguelito en una discoteca fuera del encierro. «La verdad es estos hue… se escaparon. No sabes lo que ha sido, hubo una grave repercusión. Por contrato, como te contaba, hay muchas cosas que están detalladas y cada una de ese tipos de faltas se sancionan, o con dinero, hay que contar que los participantes ganan semanalmente su dinero», sostuvo Matías Vega en Radio Activa.

Para finalizar, el locutor de HiperActiva reveló que Pamela Díaz no solo ha besado a Jhonatan Mujica, sino que a otro participante.

Daniel Fuenzalida y el «Mati» también abordaron otras cositas sobre Tierra Brava que puedes escuchar en el audio completo que te dejamos al inicio de la nota.