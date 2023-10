«Me duelen un poco las rodillas»: La íntima conversación en El Show de la Tencha tras inesperado llamado comercial

Un particular momento se desarrolló en un nuevo capítulo de «El Show de la Tencha», donde llamaron desde un conocido banco nacional por equivocación y nuestra Tenchita Salvaje se la jugó para alegrar la tarde de los muyayos que escuchan Radio Activa.

Revisa el audio del momento completo a c0ntinuación:

Resulta que la abuelita Hortensia personificó a una tal Alicia Flores Pacheco. El saludo inicial fue caluroso y tierno, tanto que la Tenchita continuó la conversación con la mujer que llamó desde el banco. «Me duelen un poco las rodillas con la edad estoy así, pero estoy bien. Con el ánimo bien, ayer lo pasé bien saliendo con mis amigas, me tomé un pisquito sour y dormí toda la tarde», lanzó la abuelita Hortensia quien aseguró que era ella, y que los datos estaban alterados porque hace poco tuvo que sacar de nuevo sus documentos.

Pero la cosa no se quedó en lo anterior, ya que la Tenchita Salvaje incluso supo que la mujer que estaba ofreciendo un seguro estaba casada y tenía hijos. Además, la mujer confesó en El Show de la Tencha que le gustaba la música romántica y que no escuchaba mucha radio; pero la abuelita Hortensia no perdió la oportunidad para hablarle a la muyaya nuestro gran concurso «Radio Activa Te Cambia La Vida».

¿Qué será este año?

«¡Se vienen cositas en la radio de la gente feliz! 📻😄 Porque estamos al tanto que llega fin de año y con el muchas sorpresas. Cuéntanos, ¿Qué te gustaría ganar este 2023? ¡Comenta! 👇», dice la publicación en nuestro perfil de Instagram donde ya se siente el fin de año. En la caja de comentarios de este registro hubo decenas de reacciones en los que muchos dejaron sus deseos. Y a tí, ¿con qué te gustaría que la 92.5 te regaloneara a fines de este 2023?