Pamela Díaz se sincera sobre el motivo de su quiebre con Jean Philippe Cretton: «Me dio hasta taquicardia»

La relación entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz siempre ha sido tema de conversación en la pantalla chica y en el reality Tierra Brava no fue la excepción. La «fiera» se sinceró en el programa de Canal 13, mediante una conversación con Max Cabezón.

Curiosamente esto se llevó a cabo en el mismo capítulo del quiebre de la bailarina y Jhonatan Mujica. Esto ocurrió después de que Pamela Díaz dudara de los sentimientos que tenía el modelo por ella. «No pongo en duda que la conexión que tuvimos fue real. También que te sientas libre para divertirte y hacer lo que quieras», dijo el chiquillo, quien además agregó que en la casa-hacienda serán «buenos amigos».

Pamela Díaz y sus palabras sobre el fin de su pololeo con Jean Philippe Cretton

Max Cabezón le preguntó a la modelo por su quiebre con Jean Philippe Cretton y ella respondió. «Yo siempre he dicho que creo que es una de mis parejas más importantes que he tenido. Yo siento que no se acabó el amor en sí, sino otras cosas que no hacían que el amor fluyera. Nosotros dos funcionábamos increíble, pero con más gente… A mí me gusta mucho el h…, la fiesta, y él no es así», explicó Pamela Díaz.

Además, le confirmó al cocinero que el motivo final del quiebre entre ambos fue el video filtrado de Cretton con otra mujer en una fiesta. «Nosotros terminamos como 4 o 5 días, y yo le dije que el día en que lo viera con una mina huev…, para mí ya nunca más. Ese día cag… todo (…) Cuando lo supe lloré más que la ch…, me dio hasta taquicardia, después me duché y se me pasó», relató la «fiera».

Consultada por si volvería con el animador de Chilevisión, Pamela Díaz dijo: «es primera vez que digo no sé, porque nos llevamos muy bien, y en tres años y medio nunca nos aburrimos», cerró.