Remezón en Gran Hermano: La fuerte acusación de Cony que puede hacer que Fran Maira sea expulsada del reality

Este domingo, en pleno capítulo en vivo de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli no se guardó nada y realizó una potente acusación en contra de Francisca Maira, quien podría decir adiós nuevamente al reality.

Resulta que todo partió cuando Cony hablaba con JC Rodríguez y Diana Bolocco sobre su pelea con Jennifer Galvarini «Pincoya», revelando que la disputa había comenzado unas horas antes, cuando fue blanco de burlas por su peto negro.

En ese sentido, explicó: «Le dije a Pincoya que no me hablara, porque me estaban molestando por el tema del peto. Se me ha dicho que afuera recomiendan que yo me lo cambie (…) Se ha divulgado bastante información acá adentro».

La fuerte denuncia de Cony en contra de Fran Maira en Gran Hermano Chile

Tras ello, Constanza Capelli, nuevamente recalcó que los jugadores que ingresaron por el repechaje han soltado información desde afuera, apuntando un nombre en especifico. «Me dijeron algo, de que el panel… que se habían visto… Otra vez, repito: creo que Francisca ha revelado mucha información de afuera», dijo, pues cabe decir que esto está prohibido.

Sin embargo, Julio César Rodríguez se hizo el leso con la situación y le pidió que siguiera hablando de la pelea con su amiga.

En este sentido, el conductor del espacio expresó: «Pero hablemos de esta noche, porque hay una petición de expulsión, que es algo súper serio porque puede sacar para siempre de la casa a Jennifer».

Situación que no pasó para nada desapercibida por los seguidores de Gran Hermano Chile en las redes sociales, donde en su mayoría criticaron el actuar de los animadores. Pues en Twitter varios de los internautas están pidiendo la expulsión de la rubia, teniendo en cuenta que desde la producción del espacio de Chilevisión les advirtieron que si revelaban información de afuera de la casa, estos serían echados del encierro.

