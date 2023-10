Remezón en Zona de Estrellas: Reconocida panelista confirma su salida del espacio farandulero

Zona de Estrellas, uno de los principales espacios faranduleros más importantes de la pantalla chica, se quedó sin una de sus principales panelistas según se confirmó durante las últimas horas.

Se trata de Cecilia Gutiérrez, quien publicó una extensa yprofunda despedida en su perfil personal en Instagram, donde dijo adiós y concluyó de forma oficial su paso por Zona de Estrellas.

La despedida de la periodista

«Se cierra un ciclo y hoy me despido de Zona de Estrellas para emprender nuevos desafíos. Me voy agradecida de Zona latina, que me invitó a ser parte de este proyecto desde su inicio», partió diciendo la reconocida comunicadora en su cuenta de Instagram.

«Todos sabemos que es muy difícil compatibilizar la maternidad y la vida laboral y, en este canal, pasé una de las mejores etapas de mi vida que fue mi embarazo y en mi post parto, siempre me hicieron saber que mi puesto me estaba esperando y así fue. Siempre que tuve un problema, la respuesta fue ‘tranquila, no te preocupes'», complementó Cecilia Gutiérrez.

Para finalizar su reflexión personal, la periodista añadió: «me voy, porque soy inquieta, me gusta salir de mi zona de confort y siempre quiero hacer cosas nuevas (…) Cierro 3 años, pero me llevo recuerdos para toda la vida 💫», cerró la «Miss Bombastic», quien se dio el tiempo para dejar mensajes relacionados con las estrellas del programa farandulero.

Los mensajes de Cecilia Gutiérrez a sus compañeros