¡Sacó chispas!: Julio César Rodríguez interrumpió el matinal para frenar en seco a Cathy Barriga

Cathy Barriga sigue marcando la pauta en los matinales de Chile, siendo en esta ocasión el programa matutino de Chilevisión, «Contigo en la Mañana», donde se refirieron a la revelación de un informe policial contra la exalcaldesa.

En ese contexto, Julio César Rodríguez junto a Monserrat Álvarez y el académico Sergio Jara, estaban conversando con el concejal de Maipú, Bladymir Muñoz, sobre la nueva información que contiene testimonios que complicarían a la Cathy Barriga. No obstante, el conductor del matinal detuvo el diálogo para referirse directamente a la exedil de Maipú.

Julio César Rodríguez frena en seco a Cathy Barriga en vivo

«Está escribiendo Cathy Barriga, nos mandó unos documentos, yo no he podido leerlos (…) Acabo de verlos, además le quiero decir a Cathy Barriga que está diciendo ‘si somos jueces’, que lo único que hemos dicho este rato es que no somos jueces. Cathy, lo único que hemos dicho todo este rato es que no somos jueces», partió diciendo antes de apuntar la base de los cuestionamientos de los rostros de «Contigo en la Mañana».

Sin embargo, el «JC que le dicen» no se quedó solo en lo anterior. Además, el periodista dijo: «hoy ni siquiera la hemos criticado a usted, hemos criticado a la investigación. En eso hemos estado todo este rato criticando el cambio de fiscalías, porque la investigación, Cathy, puede declararla inocente o culpable, lo importante es que se haga», añadió junto con decir que la controversia no la apuntó a ella, sino que al sistema y/o el modelo de la Municipalidad de Maipú y de cualquier otra del país.

«En eso nos hemos ocupado esta mañana. Así que no nos ponga por favor que somos jueces, que la estamos culpando. Queremos que usted tenga un buen juicio y la investiguen bien, porque puede ser inocente. Nadie la está culpando de nada. Están los mirófonos abiertos aquí, para el señor (Joaquín) Lavín también, quien nos escribió bien temprano. Está todo abierto para que de su punto de vista y su opinión», concluyó Julio César Rodríguez haciendo enfásis en el fuerte cuestionamiento a la investigación que se ha realizado.