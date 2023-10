Teletón 2023: Confirman a los artistas musicales que se presentarán en la gira de la cruzada solidaria

Se avecina la Teletón, que este año se llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre, y con ella llega uno de los eventos más esperados en las regiones: la Gira Teletón. Durante dos semanas, una caravana de artistas y embajadores de la cruzada solidaria visitará 12 de las ciudades donde Teletón tiene institutos de rehabilitación. El objetivo es invitar a las comunidades regionales a unirse en apoyo de la campaña 2023.

A diferencia de los dos años anteriores, en los que estos espectáculos se realizaron en los institutos con aforos limitados, este año la Gira Teletón llevará su escenario a puntos céntricos de las ciudades.

La Gira Teletón se llevará a cabo del 23 de octubre al 4 de noviembre, con la participación de animadores, cantantes, bandas y artistas para diferentes públicos. Este evento servirá como una oportunidad para que las personas conozcan la labor de Teletón en los institutos de todo el país, gracias a las generosas contribuciones que las personas hacen año tras año en la campaña.

Entre los artistas que participarán en la Gira Teletón se encuentran Los Viking’s 5, Zúmbale Primo, Amerikan Sound, Camiseta 22 (que reúne a ex integrantes de la banda Guachupé), Alanys Lagos (una de las artistas revelación de la música ranchera en Chile), Nico Ruiz (cantante y ex participante de The Voice Chile), y otros artistas cuyos nombres se confirmarán próximamente a través de las redes sociales de Teletón. Además de los artistas, influencers como Ignacia Antonia, Tati Fernández, Oliver Borner, Roberto Rosinelli y Jaime Proox, del medio digital Vamo’ a Calmarno, también participarán en la gira.

A continuación, te presentamos el itinerario detallado de la Gira Teletón por ciudad y localidad en todo el país:

Gira Norte

Arica: Lunes 23 octubre. Plaza de Armas (Morro).

Iquique: Martes 24 octubre. Estacionamiento U. Arturo Prat.

Calama: Miércoles 25 octubre. Finca San Juan.

Antofagasta: Jueves 26 de octubre. Estacionamiento Estadio Regional.

Copiapó: Viernes 27 octubre. Plaza de Armas.

Coquimbo: Sábado 28 octubre. Estacionamiento Mall Plaza La Serena.

Gira Sur

Talca: Lunes 30 octubre. Plaza de Armas.

Concepción: Martes 31 octubre. Plaza de Armas.

Temuco: Miércoles 01 noviembre. Plaza de Armas.

Valdivia: Jueves 02 noviembre. Helipuerto Costanera.

Puerto Montt: Viernes 03 noviembre. Plaza de Armas.

Coyhaique: Sábado 04 noviembre. Gimnasio Municipal.

Todos los shows comenzarán a las 18 horas y se extenderán hasta las 20 horas.

Además de estos espectáculos principales en 12 ciudades, la gira realizará seis detenciones intermedias en comunas en las cuales sus organizaciones sociales, año a año, realizan activaciones por la campaña Teletón.

En estas comunas se realizará un show artístico en horario de 12 a 13 horas. Este es el detalle:

Alto Hospicio: Martes 24 octubre

Pichidegua: Lunes 30 octubre

San Javier: Martes 31 octubre

Mulchén: Miércoles 01 noviembre

Pitrufquén: Jueves 02 noviembre

La Unión: Viernes 03 noviembre

Inauguración de la gira en Arica

La salida de la Gira Teletón en Arica coincidirá con la ceremonia de inauguración de las obras de ampliación y mejora del instituto local.

Estas obras, financiadas con una inversión de 3.500 millones de pesos otorgados por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, comprenden la creación de un segundo piso para aumentar la capacidad de áreas asistenciales en el nivel 1. También se incluye una modernización de las áreas terapéuticas y mejoras significativas en eficiencia energética. Todo esto se lleva a cabo con el propósito de proporcionar a los más de 600 usuarios que acuden anualmente al centro servicios de la más alta calidad, utilizando tecnología de vanguardia y manteniendo un enfoque de atención cálida y humana.