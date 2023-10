Terremoto en Gran Hermano: Filtran que participante del reality renunciará por impactante motivo

Durante esta semana, Gran Hermano Chile sufrió con el inesperado abandono de dos jugadoras, generando miles de reacciones en las diversas redes sociales. Pues Ignacia Michelson y Skarleth Labra renunciaron al reality de Chilevisión, una por una alergia, y la otra por una dura pérdida familiar, respectivamente.

Sin embargo, las renuncias no pararían allí, puesto que durante esta semana se efectuarían más. En este sentido, según consigna el medio La Hora, quien abandonaría la «casa más famosa del mundo» sería nada más ni nada menos que Fran Maira, chiquilla que reingresó solo hace una semana.

Pero, ¿por qué renunciará?, pues esto se debe a que tiene un viaje familiar el ocho de octubre, el cual estuvo pactado hace un buen tiempo. Siguiendo en esa línea, por medio de las redes sociales, se hizo viral una conversación, en la cual afirman que Fran Maira estaría hasta el 5 o 6 de octubre, puesto que se va de viaje con la familia el ocho de octubre».

Por otra parte, la participante antes de ingresar nuevamente a Gran Hermano Chile confirmó que su estancia sería corta. «Espero que me apoyen porque voy por un tiempo, voy por poquito», dijo a través de su cuenta de Instagram. De esta forma, Francisca llamó a que no la voten si es que le toca conformar la placa de eliminación: «Por favor apóyenme. No voten por mí».

¿Cuándo renunciaría Fran Maira a Gran Hermano Chile?

Con respecto a cuándo renunciaría Fran Maira, según el portal de espectáculos, Infama, la chiquilla abandonaría la casa hoy mismo, en medio del capítulo de este jueves. Para así decirle adiós definitivamente al reality de Chilevisión.