¡Alto impacto! Esta es la participante que reingresaría a Gran Hermano si hay nuevo repechaje

Durante esta semana, Ignacia Michelson renunció a Gran Hermano Chile, provocando un verdadero remezón dentro de la casa. Esto debido a un problema de salud, provocado por una fuerte alergia, por lo cual no podía seguir dentro del encierro.

Así dio a conocer cómo se sintió la influencer: «Se me cerraron las vías, no podía respirar. ¡Me voy a morir sola! Y dije ya, me quiero ir. Son las señales». Pese a sus explicaciones, muchos seguidores del programa de Chilevisión pensaron que esto se trataba de un show y que en realidad tenía que ver con una decisión de la producción a raíz de un supuesto «fin de contrato«.

Teoría que cada vez ganó más adherentes en las diversas redes sociales, hasta que llegó a oídos de Ignacia Michelson, quien a través de sus historias en Instagram, desmintió tajantemente la información.

«¿Cómo te pasó lo de la intoxicación?», le consultó un internauta. Ante esto, la modelo contestó: «Me comí dos chocolates y me dio alergia. Yo soy alérgica a la frambuesa y ahora a ese chocolate. Estuve muy asustada, me fui, muchos creen que fue por contrato, cero que ver. Me fui porque estaba muy delicada de salud, tengo otitis, estaba con vértigo y dije son señales, quiero estar bien. Y bueno, ojalá recuperarme y tal vez volver en un repechaje, puede ser, ¿no?«.

Así mismo, la influencer le abrió las puertas a un posible retorno a la «casa más famosa del mundo».

La salida de Skarleth Labra de Gran Hermano Chile

Por otro lado, la segunda participante en decir adiós a Gran Hermano Chile, debido a una triste noticia familiar, que tenía que ver con la muerte de su abuela materna. Sin embargo, según consigna FMDOS, la señal televisiva comentó que ella no renunció, por lo cual la chiquilla podría ingresar nuevamente al reality.