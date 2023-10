Daniela Aránguiz desata su furia en vivo y pide renuncia por fuerte pelea: «¡Es una falta de respeto!»

En la reciente emisión de «Zona de Estrellas», estalló una verdadera bomba dentro del estudio. Pues Daniela Aránguiz desató toda su furia cuando uno de sus compañeros habló sobre su ex pareja sin avisar, lo cual hizo que amenazara con renunciar.

Resulta que en medio del programa, Pablo Candia generó alta expectación anunciando que traía una papita exclusiva. Dicho esto, los integrantes del panel empezaron a especular sobre la información, la cual tenía que ver con su ex pareja, Jorge Valdivia.

En ese sentido, Daniela Aránguiz advertía de entrada: «Si esto a mí no me lo contaste antes del programa, voy a pescar mis cosas y me voy a ir». Cosa que así fue, la papita trataba justamente del ex futbolista de la Selección Chilena.

Daniela Aránguiz se va del estudio de Zona de Estrellas en medio de fuerte cruce

Ante esto, la ex chica Mekano no demoró en lanzarse en picada en contra de Candia: «Encuentro súper falta de respeto. Porque yo creo que si vas a hablar del papá de mis hijos, de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí».

Pero no quedó allí, puesto que lanzó furiosa: «¡Esto es una falta de respeto conmigo». Tras ello, le paró los carros y le advirtió sin filtro: «A mí no me hagas nunca más esto… y te lo digo delante de todo Chile», para así irse del estudio del programa sin ningún tipo de atado.

Frente a esto, Candía contestó: «Ok, lo vamos a hablar después», para seguir contando el cahuín a los compañeros, que tuvieron nula reacción ante la furia de la panelista. Situación que según El Filtrador, hizo que Daniela Aránguiz acudiera a hablar con los directivos para amenazar con renunciar.