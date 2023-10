¡Vuelve la «Fierecilla de Yungay»!: Se confirma el ingreso de Angélica Sepúlveda al reality Tierra Brava

¡Se confirmó la noticia más esperada! El deseo de los fans de los realities se hizo realidad. Así lo confirmó recientemente Canal 13, al anunciar de forma oficial a Angélica Sepúlveda para el reality Tierra Brava.

Recordemos que la mujer cuenta con una gran historial relacionado a los programas de telerrealidad. Recordemos que Angélica Sepúlveda ganó «Granjeras» en 2005. De ahí en adelante participó en espacios como «1810» (2009), «Mundos Opuestos» (2012), «Amazonas» (2012) y «¿Volverías con tu ex?» (2016). En este último solo estuvo tres capítulos al aire, pues fue expulsada por una polémica con Oriana Marzoli.

Angélica Sepúlveda llegará a encontrarse con Arturo Longton con quien protagonizó una recordada pelea en 1810. Además, se topará con otra mujer de fuerte carácter en el encierro como Pamela Díaz. Por último, la «Fierecilla de Yungay» luchará e irá por el gran premio de $25 millones.

¿Qué se espera del ingreso de Angélica Sepúlveda al reality?

Acerca de su arribo al exitoso reality show de Canal 13, la nueva integrante de éste señaló: «yo sé que en Chile soy la mujer que más realities he hecho y no puedo decir que por eso vaya a ganar, porque cada reality es diferente… son etapas distintas y son emociones de cada momento, pero si hay algo que puedo decir es que a mí me encantan los realities», partió diciendo Angélica Sepúlveda.

Junto con lo anterior, la chica reality añadió: «es el trabajo con más gusto que hago y voy a demostrar, una vez más, eso», aseguró la denominada «Fierecilla de Yungay», quien además agregó: «es un trabajo rico y que tiene mucho desafío, en especial de estar creando. No en lo que va a salir en pantalla, porque uno se tiene que olvidar de la pantalla, sino que hay que estar pensando cómo tú puedes ir eliminando a cada compañero, que finalmente son tus enemigos», complementó.

Y en particular en relación con el programa de Canal 13, Angélica Sepúlveda confesó: «este es el más desafiante de todos en los que he estado, porque aquí todo puede suceder, en el sentido de que son personajes muy extraños, no hay ninguno que uno pueda perfilar bien», declaró el conocido rostro de televisión.

«En otros realities todos los personajes eran muy marcados, estaban el galán, el chistoso o la chica sexy, pero aquí no, entonces cuando entre a la casa-hacienda tengo que descubrirlos, y eso no es menor», advirtió Angélica Sepúlveda, quien además dijo: «el gran desafío que tengo es descubrir quién es quién y eso no es algo que me hubiese pasado en otros realities», cerró la nueva integrante de Tierra Brava.