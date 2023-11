¡Alto impacto! Angélica Sepúlveda aclara los motivos de su renuncia a Tierra Brava: «Viví una situación…»

Durante este fin de semana, la reconocida chica reality, Angélica Sepúlveda, sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su renuncia a Tierra Brava, y ahora, entregó más detalles con respecto a su decisión.

Cabe recordar que el pasado 18 de octubre, Canal 13 confirmó el ingreso de «La Fierecilla de Yungay», aunque su participación aún no aparece en pantalla.

En ese sentido, Angélica Sepúlveda se descargó tras su salida: «El universo se encargue de hacer justicia, solo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aun cuando me amenacen o agredan físicamente».

A lo que agregó: «Entré para ganar una final, pero lamentablemente no están los resguardos de seguridad mínimos. No renuncié, solo me alejé, porque no puedo estar en el mismo lugar que mi agresor».

¿Por qué Angélica Sepúlveda renunció a Tierra Brava?

Tras ello, este lunes la mujer por medio de su cuenta de Instagram dio más detalles con respecto a su abrupta decisión.

«Chicos y chicas guapas, viví una situación de violencia física que debo superar con ayuda psicológica (de mi bolsillo), porque no me siento bien», partió diciendo Angélica Sepúlveda.

Acto seguido, dejó en claro que no dará ningún tipo de entrevista por recomendación de su abogado, pero que ya iba a llegar el momento para contar todo lo que pasó.

«Estuve tres semanas encerrada, y de verdad me la jugué al 1.000% por este proyecto, porque entré a ganarlo, aguantando las provocaciones diarias de muchos», comentó.

Y para cerrar, sentenció duramente: «Pero hay momentos donde abres los ojos y es mejor dar un paso al costado, porque la balanza está muy torcida».

Así dio a conocer su salida del reality

«Hola chicos y chicas . Ayer fue el gran 11/11 y llegó a mí repleto de energía y visualización, hoy es un día de sanación y liberación de cualquier pensamiento de dolor, desilusión y mañana, mañana estoy en Chile… (Que el Universo se encargue de hacer justicia», partió diciendo la reconocida chica reality.

Acto seguido, expuso sus razones para tomar la abrupta decisión de renunciar a Tierra Brava. «Yo solo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aún cuando me amenacen o agredan físicamente) #universe #verdad #laplatanoloestodo #sinmiedo #hooponopono #conlosanimalesno #», sentenció Angélica Sepúlveda.