Cecilia Gutiérrez revoluciona el mundo del espectáculo con nuevo proyecto

La reconocida periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, se une a Podium Podcast para remecer el mundo del espectáculo en un innovador proyecto.

Y es que los estrenos en Podium Podcast no paran. Luego de TE BUSCO, un podcast policial en el que la periodista chilena Catalina May busca al hombre que la atropelló hace 20 años, ahora sorprenden entrando al mundo del espectáculo.

La nueva contratación de la casa de éxitos como Expertas en Nada es nada más ni nada menos que la connotada Cecilia Gutierrez. Pues la periodista es reconocida por sus infalibles datos y afilado análisis de la farándula de nuestro país.

En su primera temporada el podcast contó con la participación de figuras como Carola de Moras y Carmen Tuitera. Cosa que le permitió rápidamente escalar en los rankings de aplicaciones como Spotify. Bullado también fue su episodio dedicado a la figura de Felipe Camiroaga. El cual contó con un audio inédito de Lorena Álamos, el gran amor del animador que rompió su silencio para hablar del recordado “Halcón de Chicureo”.

“Estoy muy feliz de grabar estos nuevos capítulos de BOMBASTIC, me encanta el formato podcast, creo que da la posibilidad de poder explayarse más, de conversar como en la intimidad de la casa y eso es precisamente lo que puede esperar la gente para este nuevo ciclo que tiene que ver con enterarse de aspectos desconocidos de los realitys, de la farándula, historias que hasta ahora no se habían revelado, de los famosos, etc. BOMBASTIC se mantiene fiel a su estilo con muchas revelaciones del mundo de la farándula y espectáculo”, dice la conductora.

BOMBASTIC: La nueva temporada del podcast

La nueva temporada de BOMBASTIC con Cecilia Gutierrez tendrá grandes sorpresas e invitados. De momento, desde Podium Podcast adelantan que se tratarán temas como el Caso Relojes, el renacimiento de los realitys y mucho más.

“Esto es como estar en la casa tomando un tecito, un traguito, comiendo algo rico, picoteando. Así me imagino yo este BOMBASTIC y así ha sido con los invitados donde he logrado una relación muy distendida, donde se relajan, cuentan cosas”, añadió Cecilia Gutierrez

Los capítulos se lanzarán todos los martes a partir del 14 de noviembre y se podrán escuchar gratis en podiumpodcast.com o Spotify.