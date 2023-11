Escándalo en la industria televisiva: Canal 13 explica la polémica salida de Angélica Sepúlveda de Tierra Brava

Durante este fin de semana, la reconocida chica reality, Angélica Sepúlveda, sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su renuncia a Tierra Brava, y ahora, Canal 13 se refirió a la polémica situación.

Para entrar en contexto, Angélica Sepúlveda anunció su salida del reality disparando con todo. La mujer acusó violencia física y maltrato animal dentro de la casa.

«Hola chicos y chicas . Ayer fue el gran 11/11 y llegó a mí repleto de energía y visualización, hoy es un día de sanación y liberación de cualquier pensamiento de dolor, desilusión y mañana, mañana estoy en Chile… (Que el Universo se encargue de hacer justicia», partió diciendo la reconocida chica reality.

Acto seguido, expuso sus razones para tomar la abrupta decisión de renunciar a Tierra Brava. «Yo solo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aún cuando me amenacen o agredan físicamente) #universe #verdad #laplatanoloestodo #sinmiedo #hooponopono #conlosanimalesno #», sentenció Angélica Sepúlveda.

Tras ello, la mujer oriunda de Yungay dejó en evidencia que no «renunció», como se habló en primer instancia.

«Entré justo para eso, ganar esa final, pero lamentablemente no están los resguardos de seguridad mínimos . No renuncié, solo me alejé, porque no puedo estar en el mismo lugar que mi agresor», le escribió a una internauta.

Además, procedió a dejar a todos sus seguidores expectantes ante la situación: «Ya podré contarles y lo haré con detalles, porque la edición está muy extraña».

De esta forma, se puede rescatar que el principal motivo de la salida de Angélica fue un caso de maltrato animal. «El respeto por los animales no lo tranzo por una semana de reality, así soy, le guste a quien le guste. A diferencia de muchos, yo no me vendo por un show donde los animalitos salen perjudicados», aseguró.

Canal 13 entrega más detalles sobre la salida de Angélica Sepúlveda de Tierra Brava

Tras ello, unas horas más tarde, Canal 13 lanzó un comunicado dando su versión de los hechos.

«Canal 13 informa que la participante Angélica Sepúlveda decidió dejar de participar en el programa «Tierra Brava», al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra», sentenciaron.