¡Impacto en el mundo del espectáculo! Estos son los nuevos detalles del Caso Relojes que complican a Tonka Tomicic

El bullado «Caso Relojes«, que involucró a la reconocida animadora Tonka Tomicic y su ahora ex pareja Parived, fue el primer tema abordado en el primer capítulo de la nueva temporada de Bombastic, un proyecto realizado por Cecilia Gutiérrez y que nos mantendrá al día con cada una de las copuchas y escándalos dentro del mundo del espectáculo.

En esta oportunidad, la invitada fue la periodista de investigación Laura Landaeta, quien escribió el libro “Caso relojes. Una historia de robos, traiciones y mucho oro”. Landateta conversó con Gutiérrez en Bombastic y comentó detalles inéditos del sonado caso.

«Todavía persiste esa sensación de impunidad», dijo Landaeta en Bombastic. Aseguró que, tras su investigación para el libro, concluye que Tonka Tomicic está involucrada de una u otra forma en el ilícito que cometió su ex marido cuando aún estaban juntos. Recordemos que Parived está involucrado en el tráfico de relojes de lujo robados.

«No hay forma en que ella (Tonka Tomicic) no esté involucrada en esto, no haya tenido conocimiento, no haya aconsejado a su ex marido acerca del tema», afirmó la periodista de investigación.

Los detalles sobre la investigación del Caso Relojes

Landaeta es categórica al señalar que Tomicic sí sabía de los negocios ilegales de Parived en torno a los relojes de alta gama robados que él vendía.

En conversación con Cecilia Gutiérrez en Bombastic, Landaeta explicó por qué cree que Tonka está involucrada. «Mira, yo creo que lo más grave es que ella realiza transacciones con el Rey del Oro. Ella por su propia decisión, no porque alguien le hubiera pedido cheques o estas otras cosas que se han especulado en el tiempo”, comentó.

“Razones de sobra había para investigar a Tonka y me perturba que hasta el día de hoy no se haga. Hay escuchas telefónicas donde ella está hablando, donde ella manda a su ex marido a hacer cosas. Y hay un montón de cosas que la ligan. Cuando Parived le cuenta que están siendo escuchados, probablemente porque no estaba seguro todavía, ella le dice ‘hay que hacerse el huevón’, o sea, no le dice ‘¿pero por qué te están escuchando? ¿qué hiciste?’”, agregó.

Este es el presente de Parived

Además, Landaeta contó en este espacio de Pódium Podcast, qué es de la vida de Parived actualmente. «Lo que yo he sabido es que primero, está muy solo. Acompañado por su madre solamente. Prácticamente no sale, va a comprar al Jumbo solo y no lo visita nadie», confesó.

«Yo sé que está con su mamá y un hombre joven, como de 35 que está viviendo con ellos, que no sé quién es», agregó Cecilia Gutiérrez conductora del podcast.

«Es muy inteligente estar empezando a estar enfermo tan pronto, porque igual genera una cierta empatía», comentó Landaeta sobre el estado de salud de Parived.

«Hay una necesidad de parecer un poco más víctima de la situación, de lo que realmente son», completó Landaeta.

Por su parte, Gutiérrez habló sobre lo que se dice de Tonka Tomici en el mundo del espectáculo nacional. «Lo conversaba precisamente hace un par de días con un super animador. Como le decía «de verdad te ofrecieron animar con la Tonka?» Y me dice: «La Tonka hoy dia no vale nada”, dijo.

Para conocer estos y muchos detalles más del caso, ya está disponible en Spotify el capítulo completo. Cada semana, los días martes, Podium Podcast lanzará un nuevo capítulo de Bombastic junto a Cecilia Gutiérrez, a partir del 14 de noviembre y se podrán escuchar gratis en podiumpodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcast.