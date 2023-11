Canal 13 da el golpe: Confirman a hija de reconocida actriz como animadora de importante programa

Durante esta jornada, Canal 13 dio el golpe en la industria televisiva confirmando a una nueva figura que tendrá un rol protagónico en uno de los programas de la señal.

Pues se trata de la hija de una reconocida actriz nacional, quien llegará a las pantallas de una de las señales de Canal 13 a ser nada más ni nada menos que animadora de un espacio que tendrá su debut muy pronto.

¿De quién estamos hablando? tiene que ver con la hija de Carolina Arregui, María Jesús Sothers, quien luego de haber hecho sus primeras teleseries -como “Wena profe” y “Amar a morir” en TVN- y tras haber estudiado teatro, ahora da un gran salto en la pantalla chica y debutará como animadora.

Con respecto a sus inicios como conductora serán en REC TV, la señal del recuerdo del 13. La mencionada casa televisiva se prepara para celebrar 10 años en 2024 y rumbo a aquella emblemática fecha traerá varias novedades para sus seguidores. Una de ellas es el estreno de “Vitrina sin tiempo”, que comenzará este 24 de noviembre y que irá cada viernes a las 20:00 horas.

El debut de María Jesús Sothers en REC TV

“‘Vitrina sin tiempo’ es un viaje que unirá generaciones, porque los invitamos a conocer todos esos temas retros que hoy están de vuelta a través de su historia. Son tendencias en moda, estilos de vida y gustos musicales, entre otros tipos de cosas…. temas que nos harán viajar al pasado y que nos permitirán entender el presente también”, adelanta María Jesús Sothers.

Sobre su experiencia liderando “Vitrina sin tiempo”, la joven declara que “es un programa y un equipo que me ha ayudado mucho. Además, me ha permitido vincularme con la historia, que es algo que siempre me ha gustado. Así que todo eso ha sido muy bonito y especial”. A lo que añadió: “aprender de historia es fundamental. Yo he aprendido demasiado de muchos temas, y hay que decir que REC mantiene la historia viva. Siento que todas las personas deberían ver REC porque es un canal que une a generaciones. Uno puede ver este canal con tu abuela, con tu mamá y con tu hija. Es maravilloso esa conexión que logra y que une a las familias frente a la televisión. Yo creo que es fundamental ese cruce de generaciones y volver a compartir en torno a un programa de televisión”.

En relación a debutar como animadora, María Jesús dice que le gusta el mundo de la TV y el teatro y que aspira a mezclar ambos en su carrera. “Ha sido súper entretenido. Estar debutando como animadora, con este programa y en este contexto, es decir, en el mismo canal en donde mi madre se formó profesionalmente».

Su inicio como conductora de TV

Consultada por cómo enfrenta ser hija de Carolina Arregui y qué le ha dicho su progenitora sobre su debut como animadora, la nueva figura de REC TV comenta que “con mi mamá siempre vamos a ser distintas, ella es una persona demasiado bondadosa y generosa. Y sí me da tips, pero me deja fluir como yo soy, porque somos completamente diferentes. Mi mamá es una fortuna y nunca me ha dicho ‘tienes que hacer las cosas de cierta manera’. Sino que me ha motivado a ser yo, a explorar en el mundo y a dejar fluir con este gran equipo con el que estamos trabajando en el 13 y que me ha dado muchas herramientas para hacer el programa”. A lo que agregó: “lo importante es ser uno mismo, espontáneo y buena persona, así la vida te podrá llevar lejos”.

En cuanto al pronto estreno de “Vitrina sin tiempo”, María Jesús Sothers señaló lo siguiente. “Cuando yo era chiquitita acompañaba a mi mamá a grabar ‘Brujas’ y veíamos la teleserie con todos mis hermanos y la admirábamos mucho. Y hoy ella me ve toda producida después del programa y me pregunta ‘¿dónde fuiste?’. Es como que se invirtieron los roles y eso es súper entretenido, porque ella también me quiere ver ahora. En ese sentido, es muy bonito y especial recordar que cuando era niña mi mamá me invitaba a ver sus teleseries en televisión, y ahora soy yo la que invitaré a mi mamá a ver mi programa”.

Cabe decir que el programa, estará en las pantallas desde este 24 de noviembre a las 8 de la tarde en REC TV.