¡Canal 13 da el gran batacazo! Dos reconocidos humoristas que pasaron por Viña tendrán su reencuentro en El Purgatorio

En la noche de este viernes, El Purgatorio recibirá a dos reconocidos humoristas, que prometen llenar de humor el espacio conducido por Nacho Gutiérrez.

Pues se trata de Juan Carlos “Palta” Meléndez y Ricardo Meruane, donde los televidentes se encargarán de juzgar los actos de sus invitados para enviarlos al Paraíso o al Infierno.

En cuanto a Juan Carlos “Palta” Meléndez, el comediante retorna a Chile temporalmente y tendrá su regreso a los escenarios locales en el exitoso espacio del prime de los viernes del 13. A sus 64 años, el humorista cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, la cual partió a fines de los años 70 participando del programa de talentos “Tres a las tres”.

Meléndez actuó en la teleserie “De cara al mañana” y luego potenció su faceta humorística. Pues llegó a participar de “Sábados gigantes” y otros programas, debutando en el Festival de Viña del Mar de 1991. Luego estuvo en ese escenario en 1994, 1997, 2001 y 2007 gracias a la masividad que logró de su trabajo que lo llevó a hacer café concerts y humor político, caracterizando, por ejemplo, a figuras como Salvador Allende y Augusto Pinochet.

Por otro lado, Ricardo Meruane es sobrino de la actriz Nelly Meruane y tío de la escritora Lina Meruane. Inició su carrera en el humor en el programa “¿Cuánto vale el show?” a inicios de los años 80, desde donde saltó a “Sábados gigantes” y realizó café concerts como “Fotocopia feliz del Edén” (1984), “La Viroca” (1988) y “Prejuicio final” (1998). En los 90 logró su mayor éxito como habitual invitado a estelares televisivos, además de varias ediciones de la Teletón.

Sin embargo, en 2011 tuvo el mayor revés de su carrera cuando debutó en el Festival de Viña del Mar y fue devorado por “El Monstruo”. Tras el fracaso, protagonizó un reality show donde se reía de lo que le pasó, y prometía regresar. Finalmente, en 2016 lo intentó de nuevo, y fue pifiado de la misma manera, con lo que hizo historia como uno de los comediantes menos afortunados que han pisado la Quinta Vergara.

“Voy a hablar y contestar de lo que me pregunten, con objetividad y franqueza, y la gente decidirá a cuál destino me envía”, sostiene Meruane, y adelanta que tiene una buena relación con “Palta”. “No lo veo desde que se fue y más que un enfrentamiento, va a ser un reencuentro con él, con la disposición de pasarlo bien y de huev…, pero con respeto”, indica.

Por su lado, “Palta” Meléndez manifiesta que “yo voy al programa con toda la disposición de pasarlo bien y de gozar el momento. Si la gente me vota para irme al cielo, fantástico, sería muy feliz. Y si me voy al infierno, también fantástico, porque con el sólo hecho de estar en el programa, yo ya estoy feliz. Además, si pierdo, mi amigo Meruane podrá ganarse un viaje y eso me gusta mucho, porque yo, de una u otra forma, ya he viajado harto”, cerró sobre El Purgatorio.